L'expresident de la Generalitati l'exvicepresident del Parlamenthan presentat un recurs contenciós-administratu alcontra el president del govern espanyol,, i la resta de l'executiu per haver-los espiat fent servir el programari. El recurs es va presentar dimarts i exigeix que s'aturi l'espionatge idelperquè, si no es fa, els dos dirigents independentistes no poden defensar-se ni exercir els seus drets. El recurs també denuncia vulneracions de drets fonamentals i reclama la "" de les intervencions.Torra i Costa obren, d'aquesta manera, la via del Suprem per al Catalangate. El recurs denuncia el govern espanyol perde la informació i les comunicacions dels seus telèfons mòbils. La demanda es presenta contra Sánchez perquè tots els organistes i agències que podrien haver dut a terme l'espionatge formen part o responen directament davant del poder executiu. "És evident que l'espionatge s'ha fet d'acord amb els objectius definits per Sánchez i el consell de ministres", diuen.Els principals arguments que exposa la demanda són que l'ús de Pegasus és incompatible amb la democràcia i que la legislació que regula el funcionament delno s'ajusta a la normativa europea. Els demandants també recullen jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans i exigeixen saber quina informació s'ha obtingut i qui hi ha tingut accés. Demanen també la desclassificació dels documents necessaris perquè si no no poden exercir els seus drets a la tutela judicial i a un recurs efectiu. "L'espionatge a Torra i Costa és absolutamenti vulnera de manera flagrant els seus drets fonamentals", diuen en un comunicat.Entre els drets vulnerats hi ha el. A principis de maig, tant Torra com Costa van presentar un requeriment administratiu a Sánchez i el govern espanyol exigint explicacions, però no han obtingut resposta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor