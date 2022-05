Una actriu de Marvel, condemnada a 8 anys de presó per abusos sexuals a menors

L'actriu, coneguda per diversos papers secundaris i principalment per la seva participació en un film de Marvel, ha estat condemnada a vuit anys de presó per diversos delictes sexuals contra una menor., donant vida a una de les sequaces de Kaecilius (Mads Mikkelsen). Phytian i el seu marit, Victor Marke, han estat condemnats per quatre càrrecs d'agressió iSegons ha explicatla parella també va ser acusada de 14 delictes sexuals contra, entre el 2005 i el 2008. Tots dos van negar els fets, però han estat declarats culpables pel Tribunal Superior de Justícia de Nottingham. Phythian ha estat condemnada a vuit anys de presó, mentre que Marke ha estat sentenciat a 14 anys.Phythian és coneguda pel paper secundari que va dur a terme a Doctor Strange, però també ha participat com a actriu en produccions com. La seva filmografia com a especialista d'acció inclou produccions com Macbeth, Morgan o Toc de queda.

