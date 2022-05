L'Audiència Nacional rebutja que la Generalitat sigui acusació en el cas Pegasus

L'ha rebutjat aquest dimecres que la Generalitat es personi com aen el, que investiga l'espionatge ai altres ministres del govern espanyol. El jutge que pilota la instrucció,, considera que no existeix una "habilitació legislativa específica" perquè les persones jurídiques públiques, com és el cas de la Generalitat, puguin exercir l'acció popular. En aquest sentit, descarta que l'administració catalanaper ser part en aquest procediment.La interlocutòria, de tres pàgines, fa seus els arguments de la, i recorda que l'acció pública en un procediment penal correspon en exclusiva al ministeri públic, excepte en aquells casos en què està contemplada legalment. El jutge recull també doctrina deli deli conclou que no hi ha marge perquè entitats públiques -la Generalitat- pugui exercir com a acusació popular. Els serveis jurídics de la Generalitat poden ara presentar recurs.El jutjat d'instrucció 4 de l'Audiència Nacional investiga l'espionatge a Sánchez i als ministres, revelat just després que es fes públic l'escàndol de l'espionatge massiu a independentistes. Paral·lelament, a Catalunya i a Madrid s'han presentat querelles perquè s'investigui el Catalangate. L'independentisme vol agrupar-les al, tot i que també s'exploren vies en aquelles jurisdiccions on s'ha acreditat espionatge amb Pegasus contra dirigents independentistes.

