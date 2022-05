Sánchez, disposat a reunir-se amb Aragonès o convocar la taula de diàleg «quan consideri el Govern»

El president del govern espanyol,i a reunir-se amb el president català,"quan així ho decideixi la part catalana". Sánchez, en una resposta parlamentària a la sessió plenària del Congrés dels Diputats, ha assegurat que "la seva aposta pel diàleg és total, absoluta i rotunda". A més,també ha afirmatamb l'executiu català. Les declaracions de Sánchez arriben de manera paral·lela a la nova reclamació d'Aragonès per reunir-se "de manera urgent" per abordar l'espionatge a través dea membres de l'independentisme català.Sánchez ha carregat de manera contundent contra elper la seva gestió territorial en el conflicte amb Catalunya durant la legislatura de Mariano Rajoy.i amb nosaltres la selecció espanyola pot jugar a Catalunya sense cap problema i el 70% de la població de Catalunya no considera la independència com una prioritat", ha sentenciat el socialista.El president de la Generalitat ha tornat a insistir aquest dimecres en el fet que "és extremadament urgent" reunir-se amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per. Aragonès ha tornat a reclamar els principals eixos d'actuació per part de Moncloa per "recuperar" les relacions amb el Govern. "És imprescindible que es desclassifiquin els documents, que hi hagi garanties perquè això no torni a passar i cal que s'assumeixin responsabilitats", ha reblat.

