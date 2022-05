Aragonès avisa que en la defensa de la llengua «no valen excuses»

Urgència per reunir-se amb Sánchez per Pegasus

El president de la Generalitat,ha alertat que en la defensa de la llengua catalana i. En una entrevista al programa Aquí Cuní de la Cadena SER, el líder republicà ha assegurat que en la negociació per vertebrar una solució a la interlocutòria judicial "no es tracta de cedir entre formacions polítiques" . La decisió de Junts de despenjar-se del pacte per reformar la llei de política lingüística - teixit amb ERC, PSC i En Comú Podem - ha obligat els socis del Govern a fer equilibris, moviments encara sense resultats efectius. Preguntat per això, Aragonès ha posat èmfasi en el fet que "la prioritat ha de ser defensar la llengua catalana com l'eix d'educació del país"., ha sentenciat.Junts apunta obertament que ERC ha de triar si vol apostar per defensar l'escola amb una via avalada per l'independentisme o bé amb el PSC i els comuns. I ERC treballa amb partits i entitats la fórmula perquè no resulti "fàcil" per a Junts desentendre's d'un pacte parlamentari que van contribuir a forjar durant dos mesos i del qual ara n'han retirat la firma. Aragonès viatjarà aquest dimecres a la tarda a Brussel·les, on es tornarà a reunir amb Carles Puigdemont.(amb l'excepció de PP i Ciutadans) per tractar els grans consensos de país com la llengua, la necessitat d'una veu pròpia a Europa o les millores en la industrialització del país.ha dit Aragonès a la Cadena SER.Sobre els Jocs Olímpics d'Hivern," en les negociacions amb Aragó. "Tenim una oportunitat pel Pirineu per organitzar uns jocs sostenibles, que aprofitin la infraestructura existent i per situar el territori al mapa", ha insistit Aragonès.El president de la Generalitat ha tornat a insistirreunir-se amb el president del govern espanyol,per abordar l'espionatge de Pegasus als líders i membres de l'independentisme català. Aragonès ha tornat a reclamar els principals eixos d'actuació per part de Moncloa per "recuperar" les relacions amb el Govern., que hi hagi garanties perquè això no torni a passar i cal que s'assumeixin responsabilitats", ha reblat.En referència a les paraules del líder d'ERC a Barcelona,, que va ser espiat per Pegasus, ha respost que "de cap manera" esmenaria les paraules del republicà contra l'alcaldessa d'Ada Colau. "L'escàndol han de ser candidats indignats perquè els han espiat? l'escàndol és l'espionatge", ha dit el president de la Generalitat. Aragonès ha reblat que les relacions amb Moncloa no seran igual perquè "tracten les institucions de Catalunya com un país sotmès"., ha declarat.

