La Covid-19 és el triple de mortal que la grip en ingressats amb necessitat d’oxigen

Un dels arguments més relativistes per treure ferro a la pandèmia de Covid-19 assegurava que el coronavirusLa ciència, per contra, s'ha assegurat d'anar tombant aquestes afirmacions al llarg dels mesos.ha ratificat que el SARS-CoV-2 és molt més virulent i mortal en pacients ingressats que requereixen el suport d'oxigen.En aquest sentit, els creadors de l'estudi han analitzat, molt per sobre del que seria un ingressat per grip.El treball de l'Hospital del Mari les ha comparades amb pacients ingressats per grip dels tres anys anteriors. Alhora, els malalts requereixen més temps d’ingrés i més cures. En els pacients més greus, aquells que ingressen a l’hospital i necessiten oxigen, la mortalitat és tres vegades superior entre els que ho fan per covid-19 en comparació amb els que ho fan per grip.La investigació ha estat publicada a la revistas i ha estat presentada al Congrés Europeu de Microbiologia i Malalties Infeccioses celebrat a Lisboa. En aquest estudide Malalties Infeccioses, Radiologia, Geriatria, Medicina Interna i Farmàcia de l’Hospital del Mar, així com el Servei de Microbiologia del Laboratori de Referència de Catalunya."La Covid-19 s’associa amb pitjors resultats clínics i econòmics que la grip estacional en aquests pacients", explicaa, autor sènior del treball, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital del Mar i coordinador del Grup de recerca en Patologia infecciosa i antimicrobiana de l’IMIM-Hospital del Mar., a causa d’una major severitat de l’estat dels pacients, durada de l’estada, ocupació de llits d’UCI, necessitat d’equips de suport respiratori o altres mesures especials", ha conclos.​​​​​​

