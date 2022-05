El Govern protegeix un mural de Keith Haring en un edifici de Barcelona que s'ha d'enderrocar

Keith Haring, pintant el mural Foto: ACN

, situat al carrer Atenes de Barcelona. Realitzat en pintura plàstica el febrer de 1989, el mural va ser pintat per l'artista durant la seva visita a Barcelona convidat per la xef Montse Guillén, després que l’artista participés a la fira Arco. Al llarg de la seva estada a Barcelona, d’aproximadament una setmana, Haring va anar cada nit a ballar a l’Ars Studio, el local de moda de l’època, situat al número 27 del carrer d’Atenes, atret per la música house que punxava el DJ César de Melero. L’últim dia abans de marxar, i com a mostra d'agraïment, va pintar Acid a la part posterior de la cabina del DJ, directament sobre el mur.El mural està situat ensegons informa betevé. D’aquesta manera, tot i que els propietaris de l’edifici tenen permís per tirar-lo a terra, estan obligats a conservar la pintura, no poden deixar que es degradi i, en cas que el vulguin vendre, la Generalitat tindrà prioritat.Per la seva postura, el moviment que indica el ball, la pintura representa una tipologia seva de personatges que parlen de la cultura del seu moment i de les formes de vida associades. Tot això ho va captar Haring durant, en un moment de gran eclosió artística de l’art urbà a la ciutat, que es feia un lloc com referent global. Cal destacar l’existència d’una àmplia documentació, en fotos i vídeos, que mostren com Haring va pintar aquest mural, que prova la seva autoria.Durant la seva estada a Barcelona, l’artista també va fer una intervenció enque aleshores encara es coneixia com a Barri Xino i que estava, en gran part, bastant degradat. Haring va optar per una paret a la plaça Salvador Seguí i, probablement, va utilitzar la mateixa pintura plàstica que en el mural Acid. Pocs dies després va deixar la ciutat i un any més tard moria víctima de la sida. Keith Haring (1958-1990),i més concretament de l’art de carrer, va destacar durant els anys vuitanta amb la cultura del grafit.La seva obra va ser cotitzada en vida, i. Va fer el seu primer gran mural públic el 1982 a la Houston Street de Nova York. Des de llavors i fins que va morir, set anys més tard, va pintar murals en diverses ciutats com. Amb un estil figuratiu, en el qual destaquen els traços amples i negres per remarcar les figures, els seus murals concentren les icones habituals de l’artista: els nens, la vida, el sexe, la mort i, en els darrers anys, la lluita contra la sida. Molt proper a Andy Warhol i Jean Michel Basquiat, Keith Haring va ser una figura fonamental de l’últim terç del segle XX i continua sent una referència per a successives generacions d’artistes a tot el món.La declaració s’inicia en el moment queinforma a la Generalitat i és un treball conjunt entre diferents administracions. Barcelona posa en coneixement de la Direcció Generalitat de Patrimoni la situació de la pintura. Per valorar des de l’originalitat fins al valor de la peça, experts del MACBA van analitzar-lo i van emetre un informe en el qual es feia una recerca important de documentació i fotografies, que va resultar en un informe positiu.En declaracions a l'ACN,, defensa que la declaració suposa a la pintura mural el "màxim grau de protecció" que es preveu per a béns, mobles i immobles, i impedeix que pugui ser "extreta i traslladada de la ubicació actual". "L’obra queda protegida de manera que determinades coses els propietaris no les poden fer i les que poden fer haurien de donar part a l'administració", ha refermat.i no se'n podran desfer ni eliminar-la. A més, si volen vendre-s'ho, haurien d’informar-ne a la Generalitat, que tindria el dret de retracte per adquirir la peça per les col·leccions nacionals.Hernández ha explicat que és l’únic que hi ha a Barcelona del traç directe de l’artista ja que el més conegut popularment, a la plaça al MACBA, és un calc. "El mural declarat ara BCIN es va pintar el 89, un any abans de la mort de Haring i representa molt bé la seva trajectòria dins del graffiti i la pintura mural i de l’street art", ha conclòs.

