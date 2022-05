L'operació Catalunya, al descobert: així tramaven Villarejo i el PP contra els Pujol

L'empresarivaa l'excomissari José Manuela canvi d'l i altres líders independentistes durant la campanya electoral catalana de la tardor del 2012, en l'operació Catalunya. De la Rosa, molt vinculat a l'expresident de la Generalitat, va avisar Villarejo que no aconseguirien res fins "les eleccions o després".El comissari va demanar-lii, segons ha revelat El País en la tercera entrega de la sèrie d'àudios sobre Villarejo,. "Si la setmana vinent, per començar els treballs, s'avança una quantitat raonable, ens en podem fiar els dos. Poden ser 250.000 euros...", detalla l'àudio., que en aquell moment treballava per al ministre de l'Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, vaals seus superiors. "M'ha dit on [Pujol] té una fundació d'uns 150 milions d'euros", va detallar Villarejo a Francisco Martínez, cap del Gabinet del Ministeri de l'Interior. Villarejo s'haviai aconseguir la informació, peròEl pla de Villarejo per destapar aquests diners de la família Pujol a Suïssa passava perjuntament amb un document on es pogués veure tapat el nom de la fundació, però mantenint el nom dels beneficiaris visible. Emetre-ho uni, el mateix dia, tenir una infraestructura policial in situ, a Ginebra, a la seu del banc on la fundació tenia els comptes, perquè "arribaran corrent" i així se'ls podriaMartínez es va mostrara De la Rosa per la informació, al·legant que al ministeri estaven sense diners. Finalment,Els Pujol no van acudir al banc suís a retirar els diners del compte de la fundació i la policia no ho va poder gravar. Mai es va demostrar ni acreditar l'existència d'una fortuna dels Pujol oculta a Suïssa.Tot i això,va publicar unque vinculava comptes a Suïssa de l'expresident Jordii del llavors president Artur, amb ladei les comissions il·legals que s'investigaven al. "", assenyalava el rotatiu esmentat. El diari al·ludia la informació a un informe de la UDEF quedies després.L'informe publicat acusava Pujol i Mas d'enriquir-se il·legalment mitjançant comissions cobrades al cas Palau. Anys després,en una conversa amb Esperança Aguirrecontra els líders independentistes: "Com imagino que alguna cosa sabries, l'autor del famós esborrany Catalunya, humilment, soc jo".

