Un centenar de persones es concentren a Barcelona en rebuig a les violències per LGTBI-fòbia

en el dia mundial d'aquesta reivindicació. La concentració, celebrada a l'encreuament entre el carrer del Parlament i el carrer Comte Borrell, ha aplegatque han denunciat, a través d'un manifest, que el 41% de persones LGTBI de l'estat han rebut assetjament per la seva condició en l'últim any.Però no tot ha estat celebració. En l'atenció als mitjans que ha fet el president de l'Observatori contra l'Homofòbia i la que ha fet posteriorment la consellera d'Igualtat i Feminismes,, hi ha hagut un intercanvi de retrets. La consellera ha valorat les dades que ha presentat aquest matí al Consell de Govern que mostraven un descens de les denúncies relacionades amb les agressions LGTBIfòbiques (de les 83 que es van registrar el 2020 a les 61 del 2021)."És positiu que veiem aquestaTot i que cal dir també que va ser un any excepcional i se'ns farà difícil de comparar", ha comentat Verge. Això no obstant, la cap del Departament d'Igualtat i Feminismes ha volgut posar l'accent en què, és a dir, aquelles situacions en què hi ha indicis de discriminació o d'agressió, però que per diverses raons no arriben a tramitar-se. "Per això seguirem treballant per erradicar tota la LGTBI-fòbia que encara impregna la nostra societat", ha completat.Malgrat totes les explicacions de la consellera, el, ha dit a l'ACN que aquestque mostra una, que està fet "per salvar la cadira" i queRodríguez s'ha mostrat visiblement molest, ha afegit que el departament no els envia les dades amb prou celeritat i ha criticat el fet d'haver conegut aquest informe per la premsa.De fet, des de l'Observatori estan convençuts quePer argumentar-ho ells aporten una dada del seu informe del primer quatrimestre del 2022 (abril-gener) on han registrat 86 incidències per les 57 que van registrar el 2021, gairebé 30 casos més.ha dit Rodríguez. "La realitat global a Catalunya és que augmenten les agressions i no només augmenten sinó que no hi ha polítiques de prevenció", ha denunciat.Tampoc hi ha hagut sintonia pel que fa alsdestinats a la prevenció de la LGTBIfòbia. Per a Rodríguez,I ha afegit: "Ho diem totes les entitats: falten recursos. I sí, aquest és un missatge al Govern de Catalunya i al Departament d'Igualtat i Feminismes". Tània Verge, al contrari, ha contestat a això que des de la creació del departament que dirigeixels recursos en matèria de drets LGTBI.

