Els taxistes, en vaga: així serà la marxa lenta que pot col·lapsar el centre de Barcelona

Quin serà el recorregut de la marxa lenta a Barcelona?

Nova vaga de taxis convocada per aquest dimecres 18 de maig a Catalunya. El sector reclama a tots els treballadors que s'aturin a tot el país en una jornada que centrarà la seva protesta principal a Barcelona. L'associació, eli l'reclamen l'establiment d'un marc legal que protegeixi la proporció entre taxis i vehicles de lloguer amb conductor (VTC). Per a fer-se notar i portar les reclamacions a les portes de la política catalana, el sector del taxi durà a terme una marxa lenta pel centre de Barcelona que pretén col·lapsar el trànsit de les principals vies de mobilitat de la capital catalana. Des del sector del taxi, preveuen que la mobilització del pròxim dia 18 de maig sigui de les "més massives".Elque permet els VTC realitzar serveis de transport urbà a les ciutats. A parer seu, això atempta directament contra la seva existència i la seva feina a tot el país. Tito Álvarez, portaveu d'Élite Taxi, va denunciar dissabte que el Govern encara no els ha donat "una resposta clara" sobre el seu posicionament quan no queden ni dues setmanes perquè acabi el període.Els taxis no podran fer serveis de transport urbà i, a partir del dia 30, la Generalitat haurà de tornar autoritzar-ho de nou. La reclamació dels taxistes és clara: demanen que, com a màxim, es mantingui la proporció d'1 VTC per cada 30 taxis vigent. El president de l'STAC, Luís Berbel, ja va argumentar que tem que "els indicis fan pensar que el Govern no respectarà aquesta proporció" i autoritzarà tots els VTC.", va augurar.La concentració de dimecresTot seguit,, per acabar pujant pel. A partir d'aleshores, els taxistes accediran a peu al, on traslladaran les seves peticions al Govern.L'aturada del funcionament del servei de taxis a tot Catalunya, però Álvarez ja va advertir dissabte que això "només és un avís" i no volen perjudicar els usuaris. El propòsit és que l'aturada es faci extensiva a tot el territori català i que a les altres capitals catalanes també es convoquin marxes lentes.

