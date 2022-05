Guardiola aposta per un Cercle d'Economia amb més participació dels socis i que «reconnecti» amb la societat

, exconseller delegat del, ha anunciat aquest dimarts la seva precandidatura a les eleccions al, previstes el 12 de juliol. "M'estimo molt el Cercle, sóc soci des del 1986 i crec que puc ser un bon president", ha assenyalat Guardiola, que aposta igualment per un Cercle amb més participació dels socis i que "reconnecti" amb la"Cal ampliar la base de socis de l'entitat, obrint-la a nous lideratges ila institució amb la societat civil i econòmica", ha reflexionat en veu alta el precandidat del Cercle. En paral·lel, Guardiola descarta tornar ai veucom el "lloc ideal" per a la reunió anual i ha confirmat que deixarà ela l'octubre si guanya.La junta directiva del Cercle ha convocat eleccions per al. Serà el primer procés electoral disputat en la ja llarga història de la casa, un dels fòrums econòmics més influents de l'estat espanyol. I seran unes eleccions ambper la mala maror a l'entitat.L'entitat -que va celebrar fa uns dies les seves jornades- porta mesos pendent del, que no està regulat en els estatuts perquè fins ara mai hi havia hagut més d'un candidat, que sorgia tradicionalment d'un llarg trajecte de consultes i equilibris. La tensió s'ha concentrat els darrers dies en la línia vermella que es posa al cens de socis, uns 1.300, que s'ha vist sorprenentment incrementat els darrers mesos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor