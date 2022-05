Compte si reps aquesta citació judicial: no és real, és una estafa i has d'esborrar-la

NO TE LO CREAS



No se trata de una citación real👉🏻 es #FALSO



¡Ni caso! Solo IGNORA y #ELIMINA directamente pic.twitter.com/mblxUgktb1 — Policía Nacional (@policia) May 16, 2022

solen imposar un respecte i una creença (fonamentada) en els ciutadans. Aquest respecte tàcit és utilitzat per estafadors, lladres i criminals perque els permetin robar al màxim de persones possibles abans de ser detectats per la policia. Una d'aquestes picaresques, que han decidit publicar el text íntegre (i la forma en la qual es presenta) d'aquest document oficial fals amb el qualA la imatge compartida per l'autoritat policial espanyola es poden comprovarque el document no és verídic: faltes d'ortografia, una paraula en anglès (National, quan és Nacional), un càrrec policial que no existeix o elements inconnexos que mai es posarien en una carta d'aquestes característiques.Des de la policia adverteixen que cal tenir molt de compte a l'hora de fer cas d'aquestes suposades citacions, cartes o documents que es fan passar per oficials.la persona que ens ho ha entregat i verificar les dades, el problema i per què es rep aquest document. Les autoritats policials són molt clares: cal ignorar-ho i eliminar-ho de manera permanent.

