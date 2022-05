Enquesta | Estàs d'acord en pagar per entrar, sortir o circular per Barcelona?

Les entitats ecologistes han proposat aquest dimarts crear un projecte dede quatre euros al dia per entrar, sortir o circular dins de lade 7 h a 20 h, cada dia de la setmana. Les organitzacions plantegen que afecti tant els vehicles dels residents com dels no residents, a excepció d'aquells amb tres o més ocupants. I tu, què en penses?

