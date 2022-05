Un any de la investidura d'Aragonès: què s'ha complert de les promeses inicials?

Aquest dissabte fa un any quees va convertir en el. Ho va aconseguir amb el suport de les tres forces independentistes, que havien aconseguit superar per primer cop el 50% de vots, però va necessitar tres intents per sumar els 68 escons mínims. A la primera tongada de dos debats d'investidura,, i van ser necessàries setmanes de negociacions, estira-i-arronses i ultimàtums per edificar l'entesa.Durant elsoferts pel llavors vicepresident català fins esdevenir president, Aragonès va exposar quines voldria que fossin les seves orientacions polítiques genèriques, amb diverses transformacions transversals com a pilars, i també va detallar alguns, sobretot en la primera de les intervencions, la més llarga. No va citar tots els punts inclosos en l'acord amb la CUP, primer, ni en el tancat després amb Junts, però sí algunes promeses que afirmava que faria realitat durant el seu mandat.d'aquestes, de les que va explicitar en els debats d'investidura al Parlament, un any després? Les està complint, les ha oblidades, les ha modificades...?Tal com es pot fer constatar en la taula interactiva següent, on es poden filtrar els compromisos mostrats en funció de la temàtica i del nivell d'acompliment, el. Elements vinculats amb l'van ser realitat tan aviat aquest va ser nomenat, així com també ho és el pla pilot per la, el pla per lao la reducció de. En canvi, Aragonès ha aparcat lao el comissionati els compromisos relacionats amb elhan quedat a mitges (en part, perquè l'Estat no ha respost com ell esperava). Finalment, les promeses pressupostàries o sectorials s'estan aplicant, amb més o menys celeritat.

