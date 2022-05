Projecte pilot d'un ecopeatge a València

comença a estudiar la implantació d'un. El proper mes de juny es presentarà unliderat per l'associaciói que compta amb la participació d', filial tecnològica del Grup Abertis . L'objectiu és reduir el trànsit a partir d'un sistema de pagament per ús i aconseguir que la ciutat sigui neutre en carboni l'any 2030.El projecte vol estudiar diversos escenaris per la implantació d'un peatge urbana i aconseguir, d'aquesta manera, unai en ladels seus veïns. En aquest sentit, l'associació Mesura, amb la col·laboració de l'Ajuntament de València i AMS, treballa en un model inclusiu de regulació de la mobilitat urbana per determinar com es podria implantar aquesta sistema i com s'haurien de fixar els preus en base a cinc criteris (diversitat funcional, família nombrosa, autònoms, vehicles elèctrics i residents).La prova pilot que es presentarà el juny contempla laque recullen precisament situacions específiques com treballadors, persones amb diversitat funcional o vehicles menys contaminants, entre altres variables. L'experiència de València arriba en un moment on augmenta el debat sobre la possibilitat d'implantar un peatge ambiental d'accés a Barcelona amb la proposta d'entitats ecologistes i de foment del transport públic de pagar 4 euros Abertis Mobility Services (AMS) compta amb unaper a laa través del pagament per ús i pagament per contaminació, basada en tecnologia via satèl·lit i en el vehicle connectat. Actualment, ja està implementada en els estats nord-americans d'i, pròximament, també a Virgínia. En aquest sentit, des de la companyia apunten que la tecnologia juga un paper fonamental per fer possible sistemes innovadors que permetin incentivar, entre altres coses, un ús majoritari de transports urbans, més eficients i saludables.

