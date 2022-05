10 viatges de platja inigualables a menys de tres hores en avió

Illes Balears

La platja de Ses Illetes, a Formentera, és una de les més boniques del món. Foto: Hoteles.com

Sicília

Platja de Mondello, a Palerm. Foto: Port Mobility

Illes gregues

Míkonos és una de les illes gregues més populars. Foto: Getty

Albània

La rivera albanesa és, encara, un paradís desconegut. Foto: Getty

Croàcia

La platja Zlatni Rat és un dels tresors de Croàcia. Foto: Flickr

Còrsega

Platja de Rondinara. Foto: quefaireàportovecchio

Sardenya

L'arxipèlag de la Maddalena té diverses platges espectaculars. Foto: Port Mobility

Costa Amalfitana

La Costa Amalfitana, una joia italiana. Foto: Evaneos

L'Algarve

La Ponta da Piedade és un dels racons imprescindibles a l'Algarve. Foto: Riu Hotels

Malta

Blue Lagoon, a l'illa de Comino. Foto: Voyage Tips

És un moment esperat per a molts i desesperant per a alguns: la recerca d'un lloc per a les. Sempre hi ha qui ho gaudeix i fins i tot sense haver d'anar en lloc mira viatges i destins idíl·lics mentre, al mateix temps, hi ha qui té mandra -o fins i tot pànic- per haver de buscar un pacte sobre el lloc al qual anar o, simplement, li costa decidir-se.Les opcions són múltiples: viatges a grans capitals, fugides a zones fredes, excursions per la muntanya, relax en illes paradisíaques... totes són vàlides i el món és molt gran, però a continuació ajudarem els que vulguin anar a llocs en platges i, per acotar, que es trobin a menys deNo cal donar la volta al món per trobar les platges més espectaculars. N'hi ha per triar i remenar:Comencem a prop de casa., és igual. Triïs la illa que triïs, encertaràs. A només mitja hora de Barcelona hi trobem les millors platges del Mediterrani, amb sorra blanca i una aigua cristal·lina de postal. Si a això li afegim un clima excepcional, bon menjar i postes de sol espectaculars, ja tenim pla per a l'estiu. A més, la diversitat de les illes ofereixque permet fer des d'un viatge ple d'oci nocturn i grans discoteques fins a un pla molt més tranquil i de contacte amb la natura.L'encant -i el menjar- delen una illa amb platges paradisíaques. No fan falta més arguments per justificar un viatge a Sicília. Palerm és la capital d'una regió amb una enorme riquesa natural, amb volcans -Etna, Stromboli i Vulcano- illetes precioses -les Àgates-, llegat històric i grans reserves naturals com la de Zingaro. Menys de dues hores d'avió separen Barcelona de. També hi ha l'opció d'aterrar a. Sigui com sigui, és més que recomanable aconseguir un cotxe per desplaçar-se per l'illa, que té una superfície de més de 25.000 quilòmetres quadrats i és la més gran del Mediterrani.s'hi respira un ambient especial. En total, compta amb més de 6.000 illes, de les quals més de cent estan habitades de forma regular. L'encant dei la seva nit, el romanticisme de, la cultura de, els paisatges de, la història de... hi ha desenes d'opcions fantàstiques a unes tres hores d'avió. La millor solució per als indecisos és fer una ruta per unes quantes. A part del preu, que puja una mica, l'únic inconvenient és el vent que fa en la majoria d'elles, però val totalment la pena suportar-lo a canvi de tota la resta.Sí,. El gran desconegut del rànquing no tardarà a convertir-se en un dels països preferits per a molts viatgers. De moment, però,i és el moment ideal per donar-li una oportunitat. De fet, és una ocasió perfecta per endinsar-se en un país que encara manté espais on la influència soviètica continua present. És, doncs, un viatge barat i molt complet, amb parts d'història, ambi, com no pot ser d'una altra manera, amb platges espectaculars:és el secret més ben guardat al continent i es troba a menys de dues hores i mitja d'avió.Un dels destins de moda a Europa. Les seves platges brutals en tenen gairebé tota la culpa. Una gran opció és la de volar durant només dues hores fins a-sempre és recomanable visitar la capital. Un cop allà, és clau disposar d'un cotxe per fer ruta. La peculiar forma defa que, tot i no tenir una mida gran, tingui molta costa -a més d'un miler d'illes. Des de la capital, doncs, s'ha d'anar a buscar el mar i començar a baixar cap al sud. S'ha de passar per l'illa de... i. Aquesta és, a tocar de Sèrbia i Bòsnia, l'última parada. Des d'allà mateix es pot agafar el vol de tornada cap a Barcelona i així no cal tornar enrere en cap moment. Un viatge rodó.La quarta illa més gran del Mediterrani sempre val la pena. Ubicada en l'angleés una meravella geològica, com si es tractés d'una muntanya al mig del mar amb grans zones boscoses. És ideal, doncs, per a amants del senderisme i el barranquisme que també busquin estones de desconnexió en platges paradisíaques: ho té tot.són les ciutats més importants de Còrsega, però també són imprescindibles els paisatges de, la capital històrica de l'illa.Com Sicília -tenen gairebé la mateixa superfície-,és una illa enorme que requereix un cotxe per ser visitada al complet. Un cop remarcat això, per anar-hi des de Barcelona hi ha dues opcions que tarden poc més d'una hora:L'arxipèlag de la Maddalena, amb més de 60 illes, s'ha de visitar, així com el poble medieval Castelsardo, l'espectacular cova de Grotta di Nettuno o el Capo Testa. Aquests són alguns dels punts per visitar d'una illa especial, on un sector de la societat de l'Alguer encara parla català.La ruta que proposem a continuació és Patrimoni de la Humanitat des del 1977. Lava molt més enllà de les platges. Es tracta de cinquanta quilòmetres de costa -en molts trams escarpada- entre. Penya-segats espectaculars amb poblets de postal, postes de sol que et deixaran amb la boca oberta i sí: platges, també hi ha platges. Amb tot, aquesta és una regió que pots plantejar-te deixar per la primavera o la tardor, quan està menys concorreguda i es pot gaudir a una temperatura desagradable dels trajectes i els paisatges. La millor opció és la d'anar en avió a-el vol no arriba a dues hores- i fer un dos en u: visitar la ciutat -Pompeia i Vesubi inclosos- i baixar cap aElés captivador. Ens hem de desplaçar a l'aeroport de, a menys de dues hores del de Barcelona, per visitar les primeres -i úniques- platges de l'Atlàntic de la llista. En total, 240 quilòmetres de costa plens de paisatges, des defins al. La combinació de roques i aigua cristal·lina és, senzillament, perfecta, tal com demostren la platja deo laPer no perdre'ns res d'aquest espectacle, hi ha una solució: fer la Ruta de les 7 Valls Penjants al complet.Ben plantades al mig del Mediterrani, les tres illes malteses són un lloc ideal per desconnectar durant l'estiu, especialment si es vol acompanyar de nits mogudes. Les grans platges sorrenques no són freqüents a, però hi ha racons que enamoren i no es poden deixar perdre. Endinsar-se en coves marines avisitar les platges cristal·lines a-a la petitíssima illa salvatge de Comino-, contemplar postes de sol magnífiques des d'un veler o perdre's pels carrers de la. El país és petitó, amè, i tot i tenir transport públic que arriba a gairebé tot arreu, és recomanable disposar d'un cotxe si es volen veure tots els racons.

