Chanel respon a les crítiques prèvies a Eurovisió: «Tot s'ha col·locat on havia d'estar»

Proclamar-seva aixecar crítiques per part de diferents sectors de la societat. Des dels espectadors fins als diputats al Congrés, el Chanelazo del gener va comportar una polèmica que va portar Chanel a eliminar-se el compte de Twitter per tots els insults i comentaris degradants que va rebre.Els himnes de-Ay mamá- i les-Terra- eren els principals rivals de l'de. Els pronòstics no la feien guanyadora, però el vot del jurat la va catapultar al capdavant de la classificació, alhora que convertint-la en laI a, aquest dissabte, un nou. La cantant d'Olesa de Montserrat va aconseguir laSloMo es va ballar a la pista, però també a la grada del Pala Olímpic de la ciutat italiana i Chanel Va quedar enper sota d'Ucraïna i el Regne Unit.Aquest dimarts, en una roda de premsa organitzada per RTVE,ha estat clara respecte al triomf aconseguit a Torí: "". La cantant ha admès que tot el seu equip han treballat fort durant els darrers mesos, perquè són uns "terribles professionals" que han "treballat per la candidatura".Així,. Ni les crítiques rebudes al gener, ni tampoc els comentaris masclistes que es van poder sentir dissabte en algunes televisions europees -com la italiana, que ha emès un comunicat demanant disculpes, o la francesa- han aturat Chanel, que ha assegurat no fer-ne cas: ", és amb treball, dedicació, molta energia i molta il·lusió".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor