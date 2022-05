Milers de cotxes afectats per un problema de seguretat: poden incendiar-se

Més dede tot l'Estat estan afectats per un problema de seguretat que pot provocar l'incendi dels vehicles. Es tracta d'un fusible defectuós que, en cas d'error, pot produir un curtcircuit i, en conseqüència,El component no compleix els requisits de seguretat reglamentaris, així que l'error s'ha de corregir.La xarxa d'alertes RAPEX ha notificat l'avís, detectat per primera vegada a Alemanya. Els cotxes afectats són els models. Concretament, diversos lots d'aquests vehicles fabricats entre el 18 setembre del 2020 i el 10 de gener del 2022.Els fabricants dels vehicles afectats ja han començat a posar-se en contacte amb els clients per reparar el problema.de si l'error afecta un cotxe determinat -per exemple si és de segona mà-, es recomana posar-se en contacte amb el servei d'atenció al client de Seat.

