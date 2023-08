El lloc més calorós del món: així es passa un estiu a 56 °C

L'entrada al ranxo de Furnace Creek, en una imatge d'arxiu Foto: Viquièdia / Tobias1983

Estiu és sinònim de calor. Durant els pròxims mesospatirà una de les temperatures més altes de l'any, però no seran les més elevades del món. Per trobar aquest valor, cal desplaçar-se fins a la, als. A la població californiana de, un 10 de juliol de 1913 es va registrar el que fins ara és el rècord Guinness de temperatura més alta al món:Probablement, el més sorprenent de tot és que aquesta petita concentració és l'únic lloc habitat de la Vall de la Mort. En dades de l'any 2020, hi vivien aproximadament unes. La majoria d'elles es dediquen al, ja que realment viuen prop d'un parc natural que rep visites de persones de tot el món i pràcticament durant tot l'any. Per apropar-s'hi, fins i tot cal seguir moltes recomanacions davant la perillositat per una persona que no estigui acostumada atan altes.Malgrat que el rècord és de fa més de, la calor segueix ben present en aquest indret. Durant els últims anys, la temperatura màxima registrada de mitjana en els mesos d'estiu és de. Aquesta mateixa setmana, en ple mes de maig, les màximes han oscil·lat entre els 36 i els 44 graus. Sorprenentment, a l'les temperatures descendeixen fins a sota zero.Hi ha hagut altres zones del món que han assegurat haver registrat temperatures més altes, com, a l'Aràbia Saudita (58 °C) i el, a l'Iran (70,7 °C), però l'Organització Meteorològica Mundial (OMM) els ha anul·lat per errors. A Catalunya, per altra banda, les màximes estivals s'han situat històricament en els 43 °C.

