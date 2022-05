Què feia Chanel abans del Benidorm Fest?

El seu nom va començar a aparèixer en titulars el passat mes de gener quan va competir amb la també catalanai les galleguesal, el festival que seleccionava la representant espanyola d'enguany a Europa. Tot i que les apostes donaven la victòria a Bandini,és unai la seva persistència i esforç l'han portat a assolir la tercera posició d'Eurovisió . Un resultat que, tot i ser, per ara, definitiu, pot canviar si la Unió Europea de Radiodifusió decideix analitzar les votacions del jurat de sis països que van ser vetats durant la final del festival disputat aquest dissabte a Torí.Amb només, Chanel ha trepitjat escenaris i platós de tota mena. La seva trajectòria al món de l'es va encetar durant la dècada del 2010, quan l'artista es va traslladar a viure a Madrid després d'haver passat la seva infància a, on va arribar quan només tenia tres anys.Ha actuat en una quinzena de. Des de Tarzán o La ratita presumida quan era una nena, fins a El rey león o Mamma Mía! ja de més gran. També ha passat per. Se la va poder veure a la telenovel·la El secreto de Puente Viejo, la comèdia Gym Tony o en algun capítol d'Águila Roja.L'artista, que actualment es troba treballant amb l'exmembre de Mecano Nacho Cano, on desenvolupa el paper d', també ha passat per laVa ser actriu extra a Fuga de cerebros 2 i va tenir un paper principal a El rey de la Habana, El último invierno i el curtmetratge La llorona.Chanel ha demostrat amb SloMo tenir un gran domini del seu cos. I és que la catalana ha col·laborat com aamb diferents artistes. Entre ells,, amb qui va ballar MTV Europe Music Awards el 2010. També va participar endel programa de televisiódurant les quatre primeres temporades.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor