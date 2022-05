Mariúpol cau en mans russes

Altres notícies que et poden interessar

Després deLes forces ucraïneses, acompanyades per diverses organitzacions humanitàries, han aconseguit evacuar els últims combatents de la fàbrica metal·lúrgica d'Azovstal, l'últim bastió de la ciutat que encara oferia resistència a les forces invasores de Rússia.que encara quedaven -amb desenes de ferits, alguns greus, segons les informacions del govern ucraïnes- han marxat de la zona. Mariúpol ja està sota control de Rússia.El president d'Ucraïna,, va celebrar ahir a la nit l'evacuació de les desenes de militars de la planta d'Azovstal després de l'alto el foc decretat per Moscou per dur a terme l'evacuació de ferits., encara que van seguir bombardejant la zona.La caiguda de Mariúpolper rebaixar les tensions bèl·liques. La versió de Moscou per trencar qualsevol conversa de pau, argumenten, és "per la falta de compromís de Kíev amb un diàleg que amb prou feines ha donat resultats pràctics". El viceministre d'Exteriors rus, Andrei Rudenko, ha confirmat que "no es manté cap conversa". "De fet, Ucraïna ha sortit d'aquest procés", ha dit, en declaracions a la premsa durant un fòrum recollit per l'agència de notícies TASS.Moscou acusa Kíev de no respondre a les seves propostes i el mateix president rus,va assegurar en una recent conversa amb el seu homòleg finlandès, Sauli Niinisto, que les autoritats ucraïneses "no tenen cap interès" a aconseguir la pau.també s'ha pronunciat en termes similars contra el de Rússia. De fet, el president ucraïnès, Volodimir Zelenski, ha proposat diverses vegades sense èxit un cara a cara amb Putin.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor