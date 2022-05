Morell inicia nova etapa política amb una altre partit. Foto: Albert Hernàndez

"Les dues llistes més votades del ple municipal, PSC i ERC, juguen a la confrontació"

"Espero que entre setembre i octubre es porti al ple les assignacions de les formacions polítiques"

Les polseres que llueix Morell Foto: Albert Hernàndez

Des de la Concòrdia a la plaça Sant Roc, a l'Ajuntament de Sabadell. "El meu barri", diu la segona tinent d'alcalde,(Sabadell, 1978), que araa unes. I és que la figura política dels últims anys de Morell s'ha esculpit al voltant d'aquest barri, va sortir del Cercle de Podem Concòrdia i, que li va permetre entrar al govern municipal, el va batejar com el "pacte de la Concòrdia" Precisament, aquest concepte i totes les seves derivades formen part del llenguatge del: Sentim Sabadell. "Fuig de les sigles dels partits", assegura i compara la seva proposta amb. Una nova força que ve motivada peri el posterior pas a seral ple municipal. Diu que "ja no ho recorda" i se centra "en el futur". Lluny del seu barri, a Torre-romeu, s'asseu a conversar a- M'agradaria deixar clar que Sentim Sabadell no és un partit més, perquè a la ciutat n'hi ha molts, m'atreviria a dir que masses. Volem ser genuïnament de ciutat, que realment vulgui fer política d'una determinada manera, perquè crec que a Sabadell falta aquest espai i que no respongui a lògiques de forces catalanes i espanyoles. Igual que ha passat a Terrassa, amb Tot per Terrassa. Sobretot el que volem és escoltar els veïns.- Sí, però no et puc revelar noms. Ara estem en el procés d'escoltar la gent, perquè quan fas política municipal, al cap i la fi, és això. La gent, al final, el que vol és que la ciutat millori.- Em va permetre entrar al ple, establir un pacte de govern amb el PSC i poder desenvolupar unes polítiques, i espero seguir fent-ho l'any de mandat restant, amb programes que situïn les persones al centre per millorar-los la vida. És evident que el pacte ha funcionat i el govern de les dues Martes li ha anat bé a la ciutat.- Sentim Sabadell és un projecte que va més enllà d'unes sigles de partits polítics i si els veïns i les veïnes se senten identificades amb aquest partit, crec que és el que es valorarà a les urnes.- Ja no ho recordava! Tinc molt clar que si Sentim Sabadell aconsegueix il·lusionar els veïns i que s'hi impliquin, al final, això serà el que es valorarà a l'hora d'anar a votar.- Ni m'ho he plantejat, perquè estic pensant en el futur. Hem de tirar endavant i explicar quina és la nova proposta política de cara aquestes eleccions. Tenim molt clar que sí podem fer projecte amb els veïns, que siguin els protagonistes i que la gent se senti interpel·lada, escoltada i que puguem portar les seves demandes a les institucions. Aquests són els trets d'identitat del nou partit.- S'ha d'apostar per les municipalitzacions, però també hi ha empreses del tercer sector i privades que fan la seva feina. De totes maneres, les municipalitzacions cal avaluar-les en cada cas, perquè han de beneficiar les persones o les comissions de treball. Això encara ho hem d'estudiar i, repeteixo, escoltar tothom, per avaluar què va i què no al programa.- Quan entres al govern municipal te n'adones com funciona l'administració i és cert que fins que no hi ets no saps dels seus tempos. Sí que pot haver-hi matisos en el temps en el qual es poden fer els projectes planejats. Sé que si es vol fer, m'ho invento, una plaça no es triguen sis mesos sinó un any i mig. Per tant, aquest aprenentatge em servirà per fer propostes més concretes i d'inversions. Ara, també sé que amb voluntat política es poden fer moltes coses i quan no n'hi ha no se'n fan.- ... Sentim Sabadell va més enllà de ser un espai municipalista i feminista, que interpel·li el diàleg i el consens, no pot mirar cap a una altra banda, ni en la transició energètica ni en el canvi climàtic. Serà un espai participatiu, que s'espera la gent vingui i participi, que la transparència sigui un ítem important. El que hem de fer és interpel·lar aquelles persones que se sentin identificades. En tindrà més? Quan acabem, i de cara a configurar un programa electoral, n'hi haurà. Però aquesta serà la clau de l'èxit per tenir representació al ple.- Actualment, hi ha quatre grups municipals d'esquerres, 21 regidors i regidores. Segurament acabarem el mandat en minoria i les dues llistes més votades, PSC i ERC, juguen a la confrontació. Per això, insisteixo, a la ciutat cal un espai de diàleg i de consens. En aquest sentit, m'agradaria posar de relleu que aquesta manera de fer ja la he posada en pràctica com a tinent d'alcaldessa com, per exemple, quan es va aprovar per unanimitat el pla de memòria democràtica, si no consensués i dialogués amb els altres grups municipals no passaria. Però també el mateix cas amb el pla de joventut, d'interculturalitat... Al final, hi ha certes maneres de fer política, que són diferents, d'una altra manera, i així ho he demostrat.- Dialogo amb tothom, des de Cs fins a Junts, també amb la Crida. Amb tots.- Hem de ser un espai que tingui l'esperit de dialogar amb tothom i hem de saber arribar a consensos. En el moment que estàs en una institució municipal representes a tothom. Com a tinent d’alcaldessa crec que tinc la responsabilitat, no només de servir als interessos de les persones que van confiar en mi, sinó de tota la ciutadania. De fet, si t'hi fixes, en les últimes eleccions municipals , va haver-hi ha més abstenció que els vots obtinguts pel PSC, la força més votada. Va ser un 37% davant un 30%.- Si no és la llista més votada, m'asseuré a parlar amb tothom.- A dia d'avui anirem en solitari als comicis municipals. I si parlem de dispersió de vot, de vegades es parla de la unitat de l'esquerra i sovint són els mateixos partits els que no la fan possible. I hem tingut un exemple recent, i molt il·lustratiu, a Andalusia amb les eleccions autonòmiques.- Va ser una de les primeres coses que vaig fer quan vaig adquirir la carpeta de Transparència, al voltant de l'any i mig d'engegar el mandat, per la modificació que va haver-hi del cartipàs . A mitjans de l'any passat, vam portar les assignacions del 2020 i ja estem acabant la revisió d'esmenes de les de 2021. Espero que entre setembre o octubre es porti al ple.- Del que més orgullosa estic és que del que vaig prometre en campanya, des de la tinència d'alcaldia ho he fet. Vam dir que les polítiques feministes serien un eix clau en el pacte de la Concòrdia i Sabadell n'és un referent; també en l'àmbit de polítiques animals: vam començar el mandat amb dues àrees d'esbarjo i l'acabarem amb una desena; les campanyes de sensibilització; places inclusives per a tota la canalla com la plaça de la Llibertat; haver sabut apropar les institucions a les entitats i, per extensió, a la ciutadania; els 500 habitatges públics a la ciutat; el pavelló dels Merinals... faig una molt bona valoració del govern, i sobretot del govern de les dues Martes.- Veure inaugurat el refugi municipal d'animals. Està projectat, però queda fer la licitació, les obres i tots els tràmits administratius. No arribaré per inaugurar-lo.- Som un referent en dues vessants: el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD), que és municipal, i l'hem reforçat amb personal: una psicòloga, una treballadora social i una psicòloga infantil. Durant el mes d'agost de 2020 es va mantenir obert, perquè calia, per tota la situació derivada de la Covid-19 . I ara això s'ha consolidat. També pels cartells que hi ha a les quatre entrades, "Sabadell sense violències masclistes ni lgtbifòbiques" . És un compromís molt clar; els passos de vianants amb els colors de la bandera LGTBI; campanyes de conscienciació i sensibilització; programes del 8-M, 25-M i Ventilem els armaris! i il·luminar la Torre de l’Aigua de lila, que no s'havia fet mai. Si això no és un compromís clar.- ...No és només un simbolisme, va molt més enllà. Però també hem augmentat la persona que atén al SIAD i tota l'ampliació de personal que t'he comentat, aquí hi ha recursos. Com també amb més punts liles que mai . És un clar compromís que ens volem apropar a les dones, a les noies, perquè potser al SIAD no hi aniran i des dels punts liles, moltes de les persones que venen després les derivem cap allà. Són apostes molt clares que volen fer tota la prevenció possible per evitar que a les dones ens matin només per ser dones. Tot i així, falta molt, perquè hi ha una estructura patriarcal molt clara i cal un treball conjunt de totes les administracions, amb les entitats i la ciutadania. Però han de saber que tenen a l'Ajuntament de Sabadell al seu costat.- Des de Sentim Sabadell farem tot el possible per interpel·lar els ciutadans i ciutadanes, perquè creïn en un projecte de la gent i per a la gent i així, certes propostes de l'extrema dreta no aconsegueixin representació al ple municipal. No interpel·larem a l'extrema dreta.- Estic centrada en què Sentim Sabadell sigui una força important a les eleccions municipals del maig de 2023.

