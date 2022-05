CaixaBank no veu «convulsions polítiques» en un escenari proper

en els propers tres anys. El president de l'entitat,, que ha presentat a Madrid el Pla Estratègic del banc per al període 2022-24, ha afirmat que treballen en un context en què "es mantindran les característiques de context polític que hi ha en aquests moments" i preveuen "estabilitat institucional". Sobre si aquesta previsió d'estabilitat podria dur a revisar la decisió d'establir la seva seu social a València -que es va prendre la tardor del 2017-, Goirigolzarri ha estat molt clar: "La nostra vocació perHo hem dit moltes vegades".El conseller delegat,, ha explicat que el Pla Estratègic preveu un escenari dedurant els anys 2022-24, d'una mitjana del 3,4%. Sobre si es tractava d'una previsió "optimista", el conseller delegat ha afirmat que respon al criteri àmpliament majoritari entre els analistes i les institucions econòmiques, com el Banc d'Espanya.CaixaBank ja va destacar l'i els seus efectes sobre els preus de l'energia en la presentació de resultats del primer trimestre. Però amb tot, preveu un creixement per l'empenta de factors de pes com la nova fase de la, la recuperació del turisme estranger, la normalització de les taxes d'estalvi i elNo han negat l'impacte directe de la guerra en el PIB, ja que han baixat en un punt la previsió de creixement, però des de l'entitat es considera que l'economia respondrà bé a les incerteses. L'abril passat, el banc va anunciar que havia guanyat 707 milions el primer trimestre del 2022, un 21,9% més que l'any passat, i va explicar qu havia creat unper l'impacte de la guerra en l'escenari macroeconòmic.

