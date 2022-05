Els aldarulls de la sentència de l'1-O apareixen en una nova pel·lícula de Netflix

L'escena dels aldarulls, a la pel·lícula Foto: Netflix

no amaga la seva capacitat per abordar qualsevol escenari, temàtica o problema polític. El procés independentista català és present al catàleg de Netflix, amb un parell de produccions que aborden els esdeveniments que han copsat l'actualitat del país en l'última dècada. Dos Cataluñas (2018) és el documental -polèmic- que va incidir més en intentar posar fil a l'agulla des d'un aparador tan multinacional com és la plataforma. Ara bé, el procés independentista no ha aparegut en ficcions de renom... fins ara. Netflix ha fet públic el tràiler d'una de les seves noves produccions espanyoles,, dirigida pel director barceloní, on es pot veure un dels moments més crítics del procés independentista.A les imatges es pot veure un moment molt curiós de la trama: en una persecució en motocicleta per la ciutat de Barcelona -sí, la capital catalana és part de l'escenari de la nova pel·lícula de Calparsoro-, el protagonista (i independentistes en el marc de les protestes per la sentència del procés.entre contenidors i barricades en flames, llançant objectes contra els agents de la policia.Protagonitzada pel mateix Monner i, la pel·lícula adapta una novel·la de. En la història, un jove apassionat de la velocitat intenta convertir-se en pilot de motociclisme professional. Porta una vida molt complicada i arribat el moment d'apostar-ho tot per la seva carrera, descobreix que la mare del seu fill té molts deutes amb un narcotraficant. Decideix, doncs, posar els seus talents en una moto a disposició dels mafiosos. A partir d'aquí, el Rafa (Monner)Calparsoro ha dirigit diverses produccions per a Netflix i també d'acció. Els seus treballs audiovisuals més coneguts són(2016),(2018),(2019),(2020),(2002),(1995) i(2000). El cineasta català ja havia fet servir Barcelona com a escenari de les seves pel·lícules en altres ocasions.

