Òmnium demana l'anul·lació de l'execució de la sentència del 25% perquè vulnera drets fonamentals

ha oficialitzat aquest dimarts la seva petició per personar-se com a part afectada en la causa principal pela totes les aules de Catalunya. L'entitat també interposa un recurs de recusació contra la interlocutòria del(TSJC) que ordena l'execució de la sentència que liquida la immersió lingüística i en demana laper vulneració deÒmnium va anunciar divendres que es personaria i aquest dimarts ho ha concretat. El TSJC ha de decidir si considera que l'entitat és part afectada i pot personar-se. Si ho accepta, podrà interposar recursos i mirar de frenar la sentència del 25%. Per la rellevància dels fets, Òmnium vol que sigui el ple de la sala contenciosa-administrativa qui analitzi la qüestió.L'escrit, de 30 pàgines, argumenta que Òmnium té legitimitat per personar-se com a part afectada en l'execució de la sentència i apunta que si el TSJC ha acceptat que hi sigui l', també hi pot ser Òmnium, que té entre els objectius fundacionals la defensa de la llengua catalana. L'advocatargumenta que el tribunali intenta "actuar com a legisladors". "Si consideren inconstitucional qualsevol article de la LEC han de plantejar una qüestió d'inconstitucionalitat, però no poden erigir-se en cos legislatiu o membre del poder executiu", apunta el recurs. La LEC és plenament vigent i no s'ha recorregut al TC.Un altre argument que utilitza Òmnium és la. El recurs indica que el(TEDH) no fixa cap quota concreta de llengües en educació i desmunta així l'argument del TSJC, que es referia de manera errònia a una sentència d'Estrasburg sobre Bèlgica. "No existeix cap dada ni argument concret que justifiqui el 25%,, cap criteri sociolingüístic ni cap argument jurídic", diu Òmnium, que considera que el percentatge del 25% és "absolutament arbitrari", igual que tota la interlocutòria, i en demana la "".Alhora, la sentència infringeix l'article 8 delperquè suposa una "ingerència injustificada i desproporcionada" a la vida familiar i al dret a l'educació. "No existeix un dret d'una sola família a triar la llengua de l'escola", diu el recurs, que recorda també que l'Assemblea per una Escola Bilingüe representa menys de l'1% de les famílies de Catalunya. Si es canvia el model d'escola per aquest nombre tant reduït de persones, la pregunta és com es protegeix el "dret subjectiu" dels altres centenars de milers de famílies que volen mantenir el model actual, que ha acreditat al llarg dels anys que garanteix el ple coneixement de les dues llengües."La mesura que es pretén genera discriminació i no té cap justificació. No està prevista en cap llei ni persegueix cap finalitat legítima, ni es proporcionada", rebla el recurs d'Òmnium, que també considera que s'ha vulnerat el dret d'audiència, és a dir, que no s'ha respectat el dret de tota persona a ser escoltada abans que es prengui contra ella una mesura que l'afecta desfavorablement. De la mateixa manera, Òmnium recorda que "no existeix cap normativa vigent que fixi que la llengua castellana ha de sera l'ensenyament" i assenyala vulneració de les previsions constitucionals de totes les

