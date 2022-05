Proposen crear un peatge urbà de quatre euros per entrar a Barcelona

Les entitats ecologistes proposen un projecte dede quatre euros al dia per entrar, sortir o circular dins de lade 7 h a 20 h, tots els dies de la setmana. Les organitzacions, que han llançat aquest dimarts una campanya per interpel·lar les administracions perquè implementin el projecte, plantegen que afecti tant els vehicles dels residents com dels no residents, a excepció d'aquells amb tres o més ocupants.A més, consideren que haurien de pagar aquesta taxa tots els vehicles sense distinció per motor, pes o edat:(M1),(L),(N1) i(N2, N3). La proposta presentada contempla alguna exempció i una autorització de deu dies de circulació gratuïta per any. Les entitats proposants defensen que el peatge urbà és la mesura més efectiva per dissuadir l'ús del(cotxes i motos) i variar així un model de mobilitat que consideren "insostenible i inequitatiu".Apunten que Barcelona és la ciutat europea amb més densitat de vehicles i la sisena més contaminada, amb la mobilitat com la responsable del 50% dels contaminants atmosfèrics. Per això, la idea, segons les entitats, és que sigui un peatge dei que els ingressos nets es destinin a realitzar millores addicionals "per a la mobilitat activa" i el transport públic, i el 10% al sistema públic de salut. En paral·lel, però, assenyalen que caldria acompanyar el projecte de peatge amb un pla de xoc de mesures complementàries i simultànies, tant en autovies, com enTambé argumenten que actualment el peatge urbà ja funciona a 19 ciutats de vuit països europeus i en destaquen ciutats com. Asseguren que els resultats d'implementar un peatge d'aquest tipus són "contundents" i han permès reduccions de fins al 30% del volum de trànsit. En el cas concret de Barcelona, les organitzacions estimen que la introducció del peatge suposaria un 21% de reducció mínim de trànsit directament.La campanya, batejada com "", l'impulsen la Plataforma per la Qualitat de l'Aire, l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, Ecologistes en Acció de Catalunya, Eixample Respira, Bicicleta Club de Catalunya, la Xarxa per la Justícia Climàtica, ​​Catalunya Camina i l'Associació de Prevenció d'Accidents de Trànsit.La comunicació i pagament del peatge, expliquen en la proposta, es podria efectuar amb els mecanismes públics creats a lai es podria fer o bé el pagament diari o bé pagar pel període escollit, sempre que es fes abans de les 23.59 hores del dia anterior al qual es vulgui accedir. Calculen que la recaptació seria deen ingressos nets del peatge.A banda de l'exempció per als vehicles d'alta ocupació, també n'estarien exempts els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, els de serveis d'emergències i essencials, el transport públic,(M2 i M3) i taxis i les persones ambeconòmics inferiors al doble de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) vigent i que necessitin el vehicle per a l'exercici de la seva activitat professional.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor