CaixaBank descarta més reestructuracions de la plantilla després de la integració amb Bankia

El president de CaixaBank,, ha assegurat que la reestructuració de xarxa i de plantilla que l'entitat preveia fer ja està feta i no es planteja cap canvi en això. Ho ha dit en la presentació del Pla Estratègic 2022-24 , que s'està fent a Madrid. El dirigent bancari ha estat molt emfàtic en aquesta afirmació, insistint que el pla demostra ladel banc. ". Amb la posició de quota de mercat de CaixaBank, la nostra estratègia és de creixement".L'entitat ha anat insistit darrerament en el seu compromís de preservar els llocs de treball actuals, un cop culminada la integració. La fusió va generar unde la plantilla que es va materialitzar en. En aquests moments, ja s'han materialitzat el 95% de les sortides acordades amb els sindicats. Sobre la xarxa d'oficines, Goirigolzarri també ha assenyalat que no preveuen el tancament de més oficines en aquetss moments i que la xarxa que tenen és la que necessiten per als propers tres anys.Des de la cúpula de l'entitat ja s'havia manifestat la voluntat de no reduir més la plantilla. Val a dir que(tenia el 65% de Bankia) i els seus representants ja van mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació decidit en el moment de la fusió.La fusió bancària s'ha culminat en un. L'abril passat, el banc va anunciar que havia guanyat 707 milions el primer trimestre del 2022, un 21,9% més que l'any passat, i va explicar que havia creat un fons de 214 milions d'euros per l'impacte de la guerra en l'escenari macroeconòmic.

