Presó per a un home a l'Empordà que va calar foc a casa amb els pares dins

El jutjat d'instrucció 2 deha decretatprovisional comunicada i sense fiança per a un veí dedetingut diumenge després de calara casa amb els seus pares dins. El TSJC informa que la causa està oberta per danys mitjançant, lesions amb l'agreujant de parentiu i amenaces greus.Segons ha avançat el Diari de Girona i ha confirmat l'ACN, els fets van tenir lloc poc després de les nou del vespre. Elsvan rebre l'avís per violència domèstica. Quan van arribar al lloc, el sospitós havia provocat dos incendis a la primera planta, on ell resideix. Laremarca que l'home sabia que els pares es trobaven a l'interior del domicili.Els serveis d'emergències, a través del, van rebre l'avís per violència domèstica a un quart de deu de la nit de diumenge. Segons ha avançat el Diari de Girona, l'arrestat havia clavat un cop de puny al seui havia amenaçat els pares de mort. Patrulles dels Mossos es van dirigir al domicili, situat alde Sant Antoni, per detenir l'agressor.Un cop allà, van comprovar que elhavia provocat dos incendis a la primera planta de l'habitatge. Segons fonts properes al cas, aquest pis seria on viu ell mentre que els seus pares habiten la segona planta. En concret, segons les mateixes fonts, va calar foc al sofà del menjador i a unes cortines d'unadel costat.La investigació apunta que va provocar els incendis sabent que els pares eren dins la casa. Elsvan poder controlar i extingir els dos focus de. Els Mossos, que van detenir el sospitós quan sortia de l'immoble, apunten que abans de diumenge el detingut ja havia amenaçat deun incendi. Els pares no van patir ferides arran del foc tot i que a la dona la van haver de traslladar a l'hospital deper ansietat. Al sospitós el van atendre al CAP per

