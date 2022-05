ERC es querella pel «Catalangate» i posa al punt de mira NSO i el CNI

L'advocatha presentat una querella aquest dimarts en nom del diputat d'ERCi l'eurodiputadapel. Ho ha fet al jutjat de guàrdia, demanant que la causa es remeti i s'acumuli al, que ja té en marxa una investigació per l'espionatge ades de l'any 2020.Van den Eynde també ha presentat una querella en nom propi, ja que també és víctima de l'espionatge amb. A l'exili,presentarà una acció penal per l'espionatge que ha patit en territori suís i, en els propers dies, l'eurodiputattambé presentarà una querella. D'aquesta manera, els independentistes continuen enfortint la via judicial per esclarir el cas.En la querella en qüestió, la defensa posa al punt de mira l'empresa, encarregada de desenvolupar i comercialitzar el sistema Pegasus, i demanen al jutge que centri la investigació en el. Les querelles remarquen la gravetat d'un espionatge "de caire polític" i denuncien vulneracions de drets fonamentals com eli la, i també el-en el cas de Van den Eynde- i la-en el cas de Riba.ERC vol, d'aquesta manera, arribar a treure l'entrellat dels fets i saber, amb quina finalitat i on ha quedat emmagatzemada, així com esbrinar la identitat dels autors de l'espionatge. "Tot plegat per evitar la impunitat dels fets i assegurar el rescabalament dels danys i perjudicis causats a les víctimes", apunten els republicans en un comunicat. Les persones espiades que formen part d'ERC i també són al Govern, com ara el propi president,, també preparen accions que es lideraran des de l'executiu.A nivell institucional, el Parlament va interposar dilluns una denúncia per l'espionatge a membres de la cambra catalana. La resta de persones espiades també s'estan movent per presentar batalla en l'àmbit judicial: Òmnium , la CUP i l' ANC ja han presentat també accions, centrades a Catalunya. L'advocat, que porta els casos de Junts i l'exili, treballa en querelles en diversesi també ha presentat accions a un jutjat de Madrid

