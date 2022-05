El Govern prioritza la resposta judicial al 25% de castellà a l'espera de refer el consens per la immersió

Els equilibris al Parlament

Laal requeriment del TSJC per fer complir la sentència del 25% de castellà a l'escola s'està demorant. La decisió dede despenjar-se del pacte per reformar la teixit amb ERC, PSC i En Comú Podem -, un posicionament que difícilment variarà, ha obligat els socis del Govern a fer equilibris, moviments encara sense resultats efectius. De moment, l'executiu continua sense validarper descarregar de pressió les direccions dels centres, una via reclamada per Junts però que ERC ja pretenia desplegar, tal com havia verbalitzat el conseller d'Educació,En paral·lel, al Parlament s'explora un pacte definitiu entre republicans, socialistes i comuns per reforma el marc legal -s'ha estudiat la via alternativa de la reforma de la llei d'educació de Catalunya (LEC)-, encara que el quart actor parlamentari no s'hi sumi. Aquest pas es consumarà probablement en el després de l'ultimàtum d'aquest dimarts , en què els tres partits han donat 24 hores als deabans d'incloure la modificació legislativa a l'ordre del dia. La tramitació del decret llei -es preveu que es materialitzi en els pròxims- i de la reforma que es faci al Parlament seran dues fotografies ambdiferents.Les discrepàncies polítiques a l'hora d'afrontar la carpeta de lasón evidents. El Govern ha intentat transmetre en els gestos, però, que es llimen asprors.ha entrat a la reunió del consell executiu amb el vicepresident,, i la consellera de Presidència,. L'estampa, però, no amaga les diferències. Conscient que encara no hi ha pacte per reformar la legislació al Parlament i que la via del decret llei no està enllestida, el Govern ha iniciat la resposta política a la interlocutòria del TSJC per la carpeta judicial. Elsde la Generalitat han presentat aquest dimarts elcontra l'ordre judicial, amb la intenció que els canvis sol·licitats pel tribunal no s'apliquin en les poques setmanes que falten perEl recurs tramitat pel Govern sosté que l', l'entitat que ha forçat la resposta del TSJC, no és un actor "" per forçar canvis d'aquesta naturalesa en el sistema educatiu. L'executiu defensa en l'argumentari jurídic que, si no s'atén el que reclama la Generalitat, es vulnerarà la mateixa jurisprudència del. ". Farà tot el que sigui possible al seu abast per protegir el català. L'opció de no fer res no es contempla", ha afirmat la portaveu del Govern,, que ha exposat que el decret llei que impulsarà l'executiu pretén oferiri els seus. Plaja ha evitat oferir detalls sobre el contingut de la proposta per protegir l'objectiu del pacte. "", ha reblat la portaveu, que ha demanat la "" i "".En la roda de premsa posterior al consell executiu, Plaja ha confirmat que la qüestió de la llengua ha centrat la deliberació a la reunió del Govern i que s'ha treballat la proposta de decret llei formulada per Junts. ", ha estat un dels temes centrals", ha apuntat. La portaveu ha deixat clar també que Aragonès s'implicarà en totes les negociacions, també al Parlament, i que l'acord que s'assoleixi a l'executiu serà amb el. "Aquest és un tema de. Per tant, el paper del president de la Generalitat és total, i s'implicarà en tots els àmbits en els que sigui necessari".Elper defensar la immersió no està sent senzill de teixir. Malgrat que Junts ha verbalitzat de forma categòrica que no participarà de la reforma de la llei de política lingüística, ERC i el PSC -i en menor mesura els comuns- han obert la porta en les últimes hores a ferper preservar el pacte entre els quatre grups parlamentaris signat fa dos mesos. La darrera proposta dels republicans ha estat una esmena perquè el text de la reforma de la llei expliciti que al model d'escola catalana "no hi caben els percentatges" Es tracta d'un afegit en el redactat de la proposta que van registrar els quatre grups el 24 de març que té per objectiu ser unper reincorporar Junts i salvar un consens que va saltar pels aires la setmana passada. O, en tot cas, asseguren els negociadors, que no sigui "" per als postconvergentsdel qual se'n van desentendre vuit hores després d'estampar-hi la seva firma i que insisteixen que genera discrepàncies internes dins del grup que presideix. Junts, però, no només considera "irreversible" la decisió de marxar d'un acord que considera que no frena els tribunals ni protegeix el català com asinó que vol situar el terreny de la negociació en la proposta de decret llei que aquest dilluns va enviar al Govern. Un decret que situa el focus de la responsabilitat en la conselleria de Cambray.Per a ERC "" impulsar l'acord del Parlament -fins i tot es preveu explorar una reforma de la llei d'educació de Catalunya (LEC) en lloc de la llei de política lingüística per acabar d'estirar Junts- amb el fet d'aprovar un decret llei per protegir els docents, sempre i quan el seu redactat no suposi quedar de nou als peus dels cavalls de l'acció judicial. El que no tindria sentit, asseguren, seriaen el text que incorporin Junts i foragitin el PSC. L'objectiu, insisteixen, és retenir-los a tots. De moment, però, els pactes continuen el congelador i la resposta política, pendent d'articular-se.

