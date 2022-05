ERC, PSC i comuns donen 24 hores a Junts per tornar al consens per defensar la immersió al Parlament

Prioritat pel rang de llei

24 hores per tornar al consens peral Parlament. Aquest és l'ultimàtum que han plantat, que manté que no participarà de l'entesa que es va signar el 24 de març. Els tres grups han advertit que si no es troba una via alternativa per, aquest dimecres forçaran una junta de portaveus extraordinària perquè lao bé una via alternativa que en reculli "el contingut" per defensar la immersió sigui votada en el proper ple. Tot plegat, en paral·lel al decret llei del Govern que defensa Junts i que la resta de grups consideren que és de caràcter "complementari".Junts manté inamovible la decisió de no contribuir a canviar la llei de política lingüística, però ERC, el PSC i els comuns han decidit esprémer qualsevol remota possibilitat de refer l'acord a quatre encara que això passi per canviar l'instrument legal. És per això que, sabent que la data límit de l'ultimàtum dels tribunals és el, han decidit fixar un "límit temporal" al Parlament. Reserven per aquest dimecres l'opció de forçar undel ple que determinarà aquest dimarts la junta de portaveus. Sense Junts ja sumen prou majoria per materialitzar la reforma, però no tiren la tovallola a l'hora d'explorar una esmena que no posi "fàcil" a cap grup despenjar-se de l'entesa i que passi per explicitar que el model d'escola catalanao bé a una alternativa que els tres grups no concreten però que consideren que hauria de tenir rang de llei i basar-se en el mateix esperit.Amb totes les possibilitats obertes de bat a bat i, de nou, a contrarellotge del calendari del TSJC, els quatre grups han arribat, un cop més, a laal Parlament amb el pacte del 24 de març formalment trencat. Les converses entre ERC, el PSC i els comuns sobre com encarar la darrera ofensiva negociadora amb Junts s'han allargat fins a minuts abans de la trobada de grups. Un cop més,era partidari d'incloure ja la votació a l'ordre del dia, però republicans i socialistes aposten per esgotar les converses amb Junts.Tot plegat, en paral·lel a la reunió del consell executiu, on s'ha de debatre eli la presentació dela la interlocutòria de la setmana passada. Fonts del partit dereiteren que la via per defensar l'escola catalana passa pelque han proposat al Govern per defensar les direccions dels centres davant de la sentència, un resposta que des d'ERC asseguren que ja estava prevista de formaa l'acord al Parlament. Els postconvergents insisteixen, però, que no tornaran a reenganxar-se al pacte que van signar i del qual es van despenjar vuit hores després de signar-lo., diuen sobre la possibilitat que ERC decideixi tirar-lo igualment endavant de la mà del PSC i dels comuns. I és que des de Junts sostenen que els republicans han d'escollir entre teixir un acord per defensar la immersió en base a la proposta que han fet al Govern i que haurà de ser revalidada al Parlament o bé continuar amb una reforma que consideren que no frenarà l'acció dels tribunals i que té el suport del PSC i dels comuns. En canvi, des de Junts no veuen amb mals ulls una, com proposa la CUP.La previsió és que les converses a quatre es continuïn allargant les properes hores i dies. El canvi en el text que exploren ERC, socialistes i comuns per refer l'entesa a Junts, asseguren, només es registrarà si serveix realment per sumar, peròsi els de Puigdemont mantenen que es queden fora de la reforma. En tot cas, la cúpula republicana manté que aquest acord és la millor via per defensar el model d'escola catalana "al màxim nivell". "Una llei, millor que un decret llei. Un decret llei, millor que un decret", va afirmar aquest dilluns la secretària general adjunta d'ERC,, per donar a entendre que tenen obertes diferents escenaris i que s'apostarà pel que garanteixi més consens.a l'escola amb Junts o sense Junts", ha assegurat en roda de premsa la presidenta d'En Comú Podem al Parlament,, que ha reclamat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que "deixi de prioritzar els equilibris amb Junts" i es faci ja el que es podria haver fet fa dos mesos. Els comuns asseguren que el fet que es materialitzi la reforma de la llei de política lingüística no exclou altres instruments, com un decret llei del Govern.

