Càritas executa el desnonament més controvertit de Barcelona

Una vintena de persones han resistit de manera pacífica davant la porta del domicili. Foto: Marc Orts

Una relació a la deriva

Acusacions creuades

Dimecres, dues del migdia., al barri de Sant Andreu de Barcelona.ha executat el desnonament d'una parella en risc d'exclusió social d'un dels seus habitatges protegits. Lai el, de 57 i 61 anys, han abandonat el domicili després d'hores de resistència veïnal, proclames i tensió. Ha estat necessària la presència de l', tot i que el desallotjament de les persones concentrades ha transcorregut de manera ordenada i sense incidents. Es tracta d'un cas complex i controvertit.El desnonament és la culminació de l'enterboliment d'una relació que fa anys que està encallada. Càritas i la, promoguda per la primera, acusen la parella d'"" les condicions acordades i deque els han proposat abans d'arribar a aquesta situació límit. Justifiquen la decisió perquè no es poden permetre "" i al·leguen que es deuen als seus donants, amb qui mantenen el compromís de "fer les coses bé". El, que parla en nom de la família, denuncia que les entitats "", el qual "no és justificable en cap cas". "Se'n volen desentendre", entenen.Càritas es troba davant una polèmica sensible. L'excepcionalitat del cas ha generat un importantentre els veïns, que ha guanyat força a les xarxes socials, on s'ha impulsat una contundent campanya de denúncia. Que una entitat social desnoni una família en situació de pobresa i en risc d'exclusió és del tot infreqüent. "En 32 anys, mai ens havíem hagut de trobar en una situació d'aquestes característiques", lamenta la portaveu de la Fundació Habitatge Social,: "".La Maia i el León van arribar a Barcelona el 2006, però fins al 2013 no es van dirigir a Càritas per a sol·licitar ajuda en el pagament del lloguer d'una habitació on malvivien amb la seva filla, el seu gendre i el seu net. El 2015, la família va entrar al, de Càritas i la Fundació Habitatge Social, que els va permetre accedir a un habitatge de lloguer protegit, de, i a l'acompanyament d'un educador social, amb qui havien de treballar en un. "Les famílies que atenem estan excloses en molts àmbits, no només en l'econòmic", explica la Fundació.El 2017, es torça la relació entre les entitats socials i la família. Cada part esgrimeix uns motius diferents. La Maia i el León relaten que la relació de confiança es trenca per la, que havien quedat al carrer. L'entitat, al seu torn, defensa que la família va començar a incomplir el pla de treball acordat, alhora que van detectar un mal ús de l'habitatge, problemes de convivència i una situació d'insalubritat. "", argumenten. El Sindicat d'Habitatge de Sant Andreu nega aquestes acusacions.Després de mesos de reunions infructuoses, Càritas va plantejar el 2019 la, per a donar entrada a altres famílies. En aquest moment, la filla i el seu marit, que havien tingut un segon infant, van accedir a abandonar el domicili i traslladar-se a un altre pis. L'organització de l'Església catòlica explica que va sufragar la fiança d'aquest nou habitatge i va assumir els costos de la mudança. La Maia i el León s'havien quedat sols al domicili de cent metres quadrats, de dues plantes, ambDavant d'aquesta situació, les entitats socials asseguren que van oferir-los unaa un pis més petit a Can Caralleu, al barri de Sarrià, si bé. "Error nostre", admet Pujol., del Sindicat d'Habitatge de Sant Andreu, considera que "una qüestió tan seriosa exigeix que es firmin papers". Després d'aquest episodi,. "La Maia i el León es van negar a atendre cap altra alternativa i vam veure'ns obligats a iniciar un procediment judicial", explica Càritas.El 2021, van tenir lloc" del domicili. El primer va ser ajornat en virtut del, que protegia la població en situacions de vulnerabilitat social en el context de la pandèmia i no permetia l'execució de desnonaments. El segon, al seu torn, es va aturar gràcies al fet que: la Maia i el León entregarien les claus del pis el novembre i el sindicat es comprometia a trobar-los un nou habitatge. Això no obstant, el sindicat mai el va retornar firmat. ", no som una immobiliària", es queixa Àlex Martínez.Els terminis es van incomplir i es van prorrogar en dues ocasions davant la impossibilitat de trobar un domicili alternatiu per la parella. Càritas i la Fundació Habitatge Social expliquen que el deute de la família, que va deixar de pagar el lloguer i els subministraments el 2017, escala als, però reiteren que "". La parella no disposa de contractes ni de permisos de treball. Els seus escassos ingressos provenen de l'economia informal. Fins al moment del desnonament, les entitats han oferit fer-se càrrec de la totalitat de l'import, així com dels primers mesos de lloguer en un altre habitatge i de les despeses del trasllat. "", entenen des del Sindicat d'Habitatge de Sant Andreu.Laha sol·licitat recentment una alternativa residencial digna alsi a l'. Càritas defensa que la família no s'hi ha vinculat ni ha sol·licitat un habitatge públic protegit fins a l'últim moment. Aquests són dos requisits inicials i obligatoris per a poder participar en el Programa Oikos. El sindicat ho justifica per la, alhora que acusa les entitats privades de "no acompanyar" la parella en el procés i a l'Administració de "". Tanmateix, afirma que els serveis socials els coneixen "des de fa anys".D'altra banda, el Sindicat d'Habitatge de Sant Andreu assegura que "" de tota la situació quan "és evident que el programa de reinserció no ha funcionat". "", lamenta l'Àlex Martínez. La resposta de l'altra part és que la parella s'ha negat a rebre l'educadora social des de 2017 i que la seva cooperació ha estat "difícil".En tercer lloc, el Sindicat d'Habitatge de Sant Andreu explica que la família va enfrontar el procés tota sola fins al 2020, quan els van demanar ajuda. "perquè es van equivocar amb el tràmit a causa dels problemes de comunicació", recorden. Així li ho han recriminat a laquan s'ha presentat acompanyada dels. Finalment, però, s'ha executat el desnonament més controvertit de Barcelona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor