Els sindicats educatius tallen la Gran Via i la Ronda Litoral

Els sindicats eductius han tallatamb motiu de la represa de les mobilitzacions unitàries contra la política educativa del Govern. Aquest dimarts hi ha convocada unaals centres educatius. No hi ha prevista cap mobilització central sinó que es fan piquets i concentracions en diferents punts del país.Un dels participants del tall de la Gran Via, Xavier, professor d'ESO de tecnologia, ha explicat a l'ACN que amb la protestai "tots les greuges que estan patint tant els treballadors de l'educació com el sistema educatiu en general". Les vies s'han reobert abans de les 10 hores, quan estava previst que finalitzés l'aturada.Un cop acabada la protesta a la Gran Via, els docents que s'estaven manifestant han tornat als centres de treball. Com a Barcelona, també s'han fet talls de carreteres a, entre d'altres.A aquesta protesta, li seguiran noves mobilitzacions, com la vaga, aquesta de tota la jornada, convocada per dimecres que ve. Després vindrà una nova. Aquestes quatre convocatòries es produeixen després dels cinc dies de vaga al març.El sindicats reclamen la reversió de les retallades, la retirada del nou currículum, el retorn de l'horari lectiu dels docents en totes les etapes, la supressió del decret de plantilles i de l'ordre de calendari, l'estabilització del personal i l'assumpció de la responsabilitat del Departament en la defensa de la immersió.

