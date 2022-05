Mobile Week connecta la tecnologia amb la ciutadania arreu de Catalunya

La implicació del territori, element clau per avançar en una societat digital inclusiva

Per quart any consecutiu, lai laimpulsen la, amb l’objectiu de fomentar un. Enguany, la Mobile Week Catalunya se celebra aapropant les novetats del món digital en diferents formats i activitats obertes i gratuïtes dirigides a les diferents franges d’edat de la població.Són més deper a totes les edats, ambarreu del territori i més deon la ciutadania podrà experimentar, aprendre i reflexionar sobre tecnologia. Amb propostes tan variades com tallers per dotar a la gent gran de competències digitals bàsiques que els donin autonomia en aspectes com la banca electrònica, el comerç electrònic; o robòtica i activitats per als més petits sobre vocacions STEAM; passant per xerrades als adolescents per combatre la desinformació, formacions per a professionals autònoms i PiMEs per digitalitzar el seu negoci i millorar la ciberseguretat, explorar tauletes adaptades per a gent gran per impulsar el seu ús o viure en primera persona nous mons virtuals com pot ser un laboratori de realitat immersiva.Enguany s’han sumat a la iniciativalaamb uns programes plens deque situen els ciutadans al centre i els fan partícips de la revolució tecnològica.El programa d’activitats aborda tres grans línies temàtiques com són la(incloent-hi privacitat de dades); elde com utilitzar les eines digitals en tots els grups d’edat i de les vocacions entre els joves –específicament entre perfils femenins- per les carreres STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts Gràfiques i Matemàtiques); i l’en l’àmbit de la cultura i l’entreteniment.Es tracta d’una aposta clara de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Mobile World Capital Barcelona per fer front a lesi arribar al màxim de ciutadans i ciutadanes d’arreu del país per tal que puguin gaudir, aprendre i reflexionar sobre la transformació digital en el context actual.El vicepresident del Govern,, assegura que “volem que l’impacte del Mobile World Congress arribi a tot el país. La revolució digital pot ser l’ascensor social d’aquest país si sabem preparar i capacitar la ciutadania, dotem els pobles i ciutats d’infraestructures digitals i impulsem una nova economia digital. No serem un país social si no som també, en la seva totalitat, un país digital”.Així mateix, la responsable de Mobile Week de Mobile World Capital Barcelona,, ha reafirmat la necessitat que hi hagi el compromís de tots els actors de la societat per reduir les bretxes digitals i fa una crida per “continuar inspirant, debatent i experimentant com a via per conscienciar i entendre en primera persona els avantatges i reptes que planteja la transformació digital en la nostra societat”.La tecnologia té cada cop més un paper imprescindible en el nostre dia a dia. De fet, en els últims anys s’ha accelerat de forma notable aquesta dependència i interacció amb el món digital. Només cal veure l’impacte que han tingut les situacions extraordinàries com la pandèmia mundial o la guerra a Ucraïna, que han generat canvis socials de gran transcendència on la tecnologia ha tingut un paper protagonista.I ho fa en les dues cares d’una mateixa moneda: aportant beneficis, oportunitats i serveis però alhora generant riscos, perills o dilemes. En aquest context, iniciatives com la Mobile Week són més rellevants que mai per facilitar coneixements en l’àmbit digital, fomentar la innovació, l’enginy i la creativitat, oferir espais de debat i reflexió i generar pensament crític.

AMB EL SUPORT DE

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor