Acte vandàlic contra la façana d'una històrica botiga de Barcelona

Queviures J Murrià. A la cantonada Llúria València, brut i degradat.

Fàstic de gent. No podem deixar que se'ns carreguin el patrimoni pic.twitter.com/iqgIEh4c2n — Albert Torras (@Alberttorras) May 16, 2022

Acte vandàlic contra la façana d'una històrica botiga al centre de. Lesi elsde les parets en què es trobahan estat pintades amb, tal com han denunciat els propietaris de l'emblemàtic establiment a la capital catalana, amb més de 100 anys d'història.Els fets es van produir aquest dilluns, quan la botiga d'alimentació estava tancada en tant que és un dels dies de descans que té previstos el negoci. L'establiment està situat a la cantonada del carrer deamb el de, a la dreta de l'L'atac, que no és el primer d'aquest estil que es produeix a la capital catalana en els últims mesos, s'ha produït en una de les botigues històriques de la ciutat. Queviures Múrria va ser fundat eli treballa amb aliments d'. Més enllà de la seva feina, els seus inèdits murals a la façana formen part de lade Barcelona.La qualitat dels seus productes i la longevitat del negoci són alguns dels factors que han fet mereixedor a l'establiment de lade la Ciutat i ha estat també reconeguda com a millor botiga i millor aparador de Barcelona i millor gerència d’establiment d’

