Càrregues dels Mossos en la presentació d'un llibre titllat de transfòbic a Barcelona

ARA MATEIX‼️‼️ Els @mossos agredeixen activistes LGBTI que volen impedir la presentació d'un llibre amb contingut transfòbic a @casadellibro (rambla Catalunya)



‼️VINE A DONAR SUPORT! pic.twitter.com/scrKvKqI9x — Crida LGBTI (@CridaLGBTI) May 16, 2022

‼️NOVA AGRESSIÓ PER PART DELS @mossos! Davant una protesta pacífica, la policia respòn amb pals!



Aquí hi ha la resistència trans! pic.twitter.com/bQy8DCJQIe — Crida LGBTI (@CridaLGBTI) May 16, 2022

Una protesta per la presentació del llibreva acabar amb càrregues delsaquest dilluns a la tarda a. El llibre, de, afirma ser un anàlisi rigorós "que convida a pensar i a desafiar el llenguatge triomfant de la teoria queer".Lava convocar una protesta a ladeen considerar que es tracta d'un llibre. Agents dels antiavalots van protegir la porta de la llibreria per impedir el seu accés i en un moment donat hi va havercontra els manifestants.La Crida LGTBI assegura que quatre persones van resultari que es van produir dues. A més, segons van explicar a través de les xarxes socials, la llibreria va acabar tancant davant elal carrer.

