Apareix una tintorera d'un metre i mig en una cala d'Eivissa

Unade longitud ha aparegut aquest dilluns al matí en una zona rocosa de Caló des Moro, a. Així ho ha informat l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.L'animal presentava unai ha estat evacuat de la zona de bany per una embarcació. Posteriorment, s'han presper conèixer lesde la ferida que l'han pogut portar fins al lloc on l'han localitzat.Fins al lloc s'han desplaçat agents del Medi Ambient del govern balear, la tècnica de medi ambient de l'ajuntament de la localitat, el coordinador municipal de platges i efectius del Consorci de Recuperació de la Fauna de Balears, així com la Policia Local, que ha

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor