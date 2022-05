Passatgers accidentats a Sant Boi: «El tren ha frenat i hem sortit disparats cap als seients de davant»

Dues hores per traslladar tothom

, ha explicat a l'ACN una de lesdela Sant Boi que esperava un autobús per poder seguir el trajecte cap a casa seva. Ella mateixa ha detallat que, que els efectius dels Mossos i dels Bombers els han ajudat a sortir pel lateral del tren i que en general tothom ha sortit pel seu propi peu.Un altreha utilitzat paraules similars per descriure el que ha sentit en el moment de l'impacte:Amb la gent ja fora de perill, els efectius dels Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) han avaluat l'estat de tots els passatgers i s'han emportat aquells que necessitaven atenció mèdica.Segons una passatgera,i un cop fora, els membres del SEM han fet una primera tria per atendre les persones que necessitaven atenció mèdica. Unha mostrat el seuamb la gestió posterior als fets:Per donar unadea tots els passatgers que s'havien quedat aturats a Sant Boi i que volien seguir el trajecte cap a casa, FGC ha habilitat dosque anaven fins a les estacions de la línia consecutives: la Colònia Güell, en direcció Igualada, i Cornellà-Riera, en direcció Barcelona.La dona que ha explicat el moment de l'impacte a l'ACN, per exemple, esperava un autobús per anar fins a la Colònia Güell i des d'allà agafar un tren que la portés fins a casa, a Sant Andreu de la Barcade l'accident, han marxat elsque portaven la gent.

