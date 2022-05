Rosalía i el pa amb tomàquet, així se'l menja

Com et prepares el pa amb tomàquet, reina? Li poses all? — MotoCava (@martacava) May 15, 2022

pic.twitter.com/xIByCUWKJO — R O S A L Í A (@rosalia) May 16, 2022

va fer aquest diumenge aquesta piulada al seu compte deper animar els seus seguidors a fer-liperquè ella les pogués respondre de forma totalment personalitzada. El resultat: més de 2.300 retuits i més de 8.200 comentaris.Entre aquests, un que crida l'atenció., ha escrit un usuari, a l'espera de veure quin és el gust de la cantant per aquest plat típic català. La resposta, senzilla i clara.ha escrit la cantant. També la pizza hawaiana ha estat la protagonista d'una de les preguntes i Rosalía, sense pèls a la llengua, ha confessat que en la sevaAlgunes de les respostes més gracioses són al voltant dels. Mentre una usuària li demanava que li desitgés sort per als, Rosalía contestava. Una altra, que assegurava tenir un examen l'endemà i no recordar res demanava, implícitament, un consell. La cantant no ha escrit res al tuit de resposta, però ha enganxat una imatge on es veu una-un dels seus elements més representatius-

