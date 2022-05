El Parlament porta el «Catalangate» als tribunals

Elha presentat aquest dilluns al jutjat unapel. La denúncia la signa la presidenta del Parlament,, i s'adreça al jutjat d'instrucció que correspongui per torn de repartiment. Una de les estratègies jurídiques de l'independentisme és acumular les accions contra el cas d'espionatge massiu ambalde Barcelona, que ja té en marxa una causa per l'espionatge de Roger Torrent i Ernest Maragall. La denúncia reclama que es depurin responsabilitats per aquelles persones que hagin participat en la intrusió no autoritzada als telèfons deen què s'hagi pogut accedir, d'aquesta manera, a informació relacionada amb la cambra catalana.

