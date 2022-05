Incendi en una zona de difícil accés Viladecavalls

Aquest migdia s'ha declarat una la Riera de Gaià de. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 15.43 i a hores d'ara hi haactivades iEl foc ha iniciat a la zona dei estaria afectantde riera i possiblement alguna barraca. Els bombers tenen el foc força perimetrat tot i que es manté actiu. A més a més les zones amb més pendent onfa que encara no estigui del tot encerclat però des de Bombers asseguren que "".Per la seva banda,ha demanat a la població que no s'aproximi a la zona per, ja que hi ha els mitjans dels Bombers treballant i les flames estan actives.

