Rússia s'obre a acceptar que Finlàndia i Suècia entrin a l'OTAN «si no hi ha desplegament d'armes»

després de les peticions oficials deEl líder del Kremlin ha assegurat que l'entrada de tots dos països europeus a l'Aliança AtlànticaL'amenaça, però, és clara: el desplegament d'armament en aquests dos territoris "provocaria una resposta" per part de Rússia. Putin ha realitzat aquestes noves declaracions des de la reunió dels líders de l'Organització del Tractat de Seguretat Col·lectiva (OTSC), una aliança militar de diverses nacions exsoviètiques., que considera responsable de "l'expansionisme agressiu de l'OTAN"."És un problema creat de manera artificial pels interessos de la política exterior dels Estats Units", ha subratllat Putin,. "Rússia no té problemes amb aquests estats", ha subratllat Putin. Unes paraules que entren en contradicció amb les diverses declaracions fetes al respecte pel portaveu del Kremlin i el ministre d'Exteriors del seu govern, que van assegurar que l'ingrés de tots dos països suposaria "una amenaça greu per a Rússia".Així doncs,i obre una possibilitat per a rebaixar la tensió militar al nord-est d'Europa. Moscou ja va fer saber -no en paraules de Putin- que consideraria la pèrdua de la neutralitat de tots dos països nòrdics com una "amenaça" per a la seva seguretat i ha donat senyals dels efectes que podria tenir. Però Putin es troba en una gàbia construïda per ell mateix.i estendre el sentiment atlantista entre la població europea. Aquestes són algunes de les implicacions d'aquest adeu a la neutralitat dels dos països nòrdics.​​​​​

