Els dos candidats al Cercle es llancen a la cacera de «vips»

El ja es troba en campanya electoral. D'aquí al 13 de juny, quan la junta directiva proclamarà els candidats formalment, els dos aspirants que han expressat la seva voluntat de concórrer a la presidència, hauran de presentar. Ja fa mesos que tots dos,, estan fent una campanya virtual, amb contactes i trucades i disposen en aquests moments de prou suport per a competir amb suports rellevants. En aquests moments,i buscant fitxatges per conformar els seus equips. Així estan les coses en l'inici de la campanya.Jaume Guardiola no amaga el componentde la seva candidatura. Prova d'això és la seva intenció de fer. De fet, ha valorat fins i tot incorporar la junta actual en bloc. Només uns pocs dels actuals directius renunciaran a continuar. Tot fa preveure que noms com(directora general de Colonial),(consellera del Banc d'Espanya), la notàriao l'advocat(Cuatrecasas) hi tindran un paper rellevant. Ells han estat entre els més entusiastes en el seu suport a Guardiola.El fet d'integrar el gruix de la junta sortint dedeixarà poc marge de maniobra a Gaurdiola per eixamplar la seva candidatura. Un equip on predominen directius formats en lesi els vinculats al fòrum, lobi que en alguns moments s'ha vist com un competidor del Cercle més clàssic.Per la seva banda, Rosa Cañadas parteix de fora de l'actual junta, tot i que n'ha estat membre en el passat. El seu equip serà nou i la candidata busca un ventall de perfils molti on seran presents figures vinculades al món acadèmic. El seu equip vol oferir una imatge de pluralitat enfront uns adversaris als qui veuen com a més monolítics i lligats a escoles de negocis.La junta va aprovar la setmana passada un únic model de sol·licitud d'avals. Un fet que va fer que Guardiola va veure anul·lats molts dels avals que havia acumulat, ja que els va recollir abans de la convocatòria formal de les eleccions, que es faran el. De moment, la casa ha superat una primera gran controvèrsia entre totes dues candidatures. Fins al darrer moment -dijous passat- no es va saber si serien admesos com a socis elque havien presentat la seva sol·licitud.Finalment, la junta de Faus va decidir ajornar l'aprovació de les sol·licituds rebudes en el darrer mes. Una xifra del tot inhabitual i que va despertar la inquietud de la candidatura de Cañadas, temorosa que des de la junta es jugués a beneficiar el seu rival. De fet, en els mesos anteriors ja es van detectar entrades molt superiors al que és normal. Les eleccions han animat el Cercle, això està clar.En aquesta fase de la campanya electoral, el Cercle d'Economia sembla haver entrat en un període, en opinió d'alguns socis, que veuen com els dos presidenciables busquen fitxatges de renom per donar robustesa als seus projectes.

