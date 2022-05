Chanel revela perquè no es treu les ulleres de sol des d'Eurovisió

Chanel agradeciendo todo el cariño del público #ElChanelazoQueQuieres pic.twitter.com/QFPAw4NcKf — GOSSIP BOY 🥭 (@JuanjoCotilla) May 15, 2022

viu uns dies de glòria després del seu èxit a. La cantant catalana va arribar aquest diumenge aper fer un concert just acabada d'arribar des de, però hi ha un detall que va cridar l'atenció de molts dels qui la van veure. Va portardurant tot el dia, tant a l'aeroport com ja en la seva actuació.El motiu l'ha revelat la mateixa cantant, que mentre agraïa el suport als assistents al concert ha explicat que de "" se li ha produït. Malgrat aquest petit inconvenient, la catalana no ha aturat la seva agenda, que s'ha revolucionat després del seu gran resultat, la tercera posició, al festival europeu de la

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor