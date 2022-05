Neus Munté relleva Artadi en la presidència de Junts a l'Ajuntament de Barcelona

Les primàries, sense data

assumeix la presidència del grup municipal dea l'Ajuntament de Barcelona en substitució d'. A banda,continua com el portaveu del grup,és la portaveu adjunta,el coordinador institucional iserà l'enllaç amb el partit a Barcelona i a escala nacional un cop s'incorpori com a regidor. Munté també és presidenta de Junts a la diputació de Barcelona.Segons ha explicat en roda de premsa aquest dilluns, Rodríguez, que es quedarà amb l'acta de regidor d'Artadi, no es podrà incorporar fins després del plenari d'aquest mes, que se celebra el 27 de maig. Durant la roda de premsa, Munté ha expressat el suport "incondicional" a Artadi, fins ara líder del grup municipal, i ha destacat que "el" del grup de Junts a"continua intacte".També ha afegit que Rodríguez ja fa temps que treballa a primera fila del grup i és coneixedor de la feina de manera "", ja que és el coordinador de la formació a la ciutat de Barcelona. A banda de ser l'enllaç amb el partit a Barcelona, el nou regidor -que no s'incorporarà fins passat el plenari- també assumirà les responsabilitats que Artadi tenia als districtes de l'i deAmb tot, Artadi conserva els drets de regidora fins passat el plenari. "Serà un cop acabi el plenari que farem els tràmits oportuns perquè l'acta arribi el més aviat possible", ha afegit el portaveu. Així, es preveu que al ple d'aquest mes només hi participin quatre dels cinc regidors que té el grup, ja que d'entrada no es contempla que hi participi Artadi, si bé tampoc ho han confirmat des del grup.Munté ha diferenciat el funcionament ordinari delara reorganitzat del procés de primàries. En aquest sentit, ha explicat que "a ningú se li escapa" que el partit està en fase precongressual per escollir nous càrrecs i que cal separar les dues qüestions.Preguntada per si algun dels regidors té la voluntat de presentar-se com a candidat a les pròximes primàries per a l'alcaldia -Artadi ja havia sortit escollida candidata i caldrà tornar a fer-les-, Munté ha demanat. "Hi ha molts actius al grup municipal i en el nostre partit però hem de ser extremadament prudents perquè la qüestió haurà de ser debatuda per part dels associats", ha assenyalat.

