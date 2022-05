ERC convida Junts a tornar al consens per la immersió amb un acord sense percentatges de castellà

ERC no renuncia a refer els ponts amb Junts perquè tornin a incorporar-se alteixit al Parlament que consideren que van "trencar" la setmana passada quan van anunciar que se'n despenjaven . Els republicans busquen respondre a l'ultimàtum dels tribunals per executar el 25% de castellà a les escoles amb la modificació de la llei de política lingüística que continuen defensant també el PSC i els comuns però amb una esmena que permeti reincorporar Junts. Aquesta esmena en el text inicial hauria d'incloureque en el model d'escola catalanaimposicions deLa secretària general adjunta d'ERC,, ha assegurat aquest dilluns que estan a l'espera de rebre quina és la proposta que fa Junts, però que la prioritat per a la seva formació és treballar per protegir el model d'escola catalana "amb el". Segons la dirigent republicana, Juntsper què es desmarca de l'acord per fer front a la sentència per motius que no tenen a veure amb la defensa de la llengua, sinó "partidistes".En tot cas, l'últimàtum de 15 dies del TSJC es va consumint. El Govern, que presentarà demà el recurs anunciat, té calculat que, amb la qual cosa els partits tenen dues setmanes encara per acabar de negociar. Tant el PSC com els comuns insisteixen que s'ha de materialitzar la modificació de la llei de política lingüística. Aquest dimarts, la junta de portaveus haurà de fixar l'ordre del dia del ple de la setmana que ve i s'haurà de dirimir si s'inclou o no la votació per reformar la llei.Des d'ERC asseguren que el, de la mateixa manera que ho és. "No fer res no és una opció", ha insistit Vilalta, que ha afegit que la qüestió s'ha de legislar amb les "màximes garanties". "No ho volem deixar per impossible, creiem queel consens", ha afirmat.En tot cas, ha advertit que si acaben topant amb què "no tothom treballa per refer aquest consens", es buscaranper impedir que s'imposin percentatges a l'escola. "Hem de seguir parlant, treballem contrarellotge per respondre a la sentència", ha assegurat Vilalta. En tot cas, ha demanat a Junts que treballi ambinstitucional".

