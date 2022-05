El Govern reparteix copes menstruals, calces i compreses reutilitzables a alumnes de 3r d'ESO

La llei de l'avortament espanyola frena reduir l'IVA dels productes d'higiene

Els productes en qüestió són: una copa menstrual, unes calces absorbents i una compresa. Tots ells són reutilitzables i mediambientalment sostenibles. Aquesta mesura forma part de la primer part delque duu a terme elha assegurat que la intenció del pla és "universalitzar l’accés als productes menstruals i el coneixement sobre la menstruació al conjunt de la població del país".El repartiment d'aquests tres productesa càrrec de llevadores als 2.600 joves de 3r d'ESO dels 24 centres escollits a Catalunya. Es tracta de la prova pilot del projecte, que s'estendrà a tots els instituts del país el curs que ve. La consellera ha afirmat quei que el dret a l'equitat menstrual vol garantir l'"educació sobre el mateix cos i la menstruació" per "trencar estigmes i tabús" i l'"accés igualitari a productes reutilitzables, els únics sostenibles econòmicament i ecològica".En aquesta primera fase,, per tal que puguin triar el que millor s’ajusti a cadascuna, o el que millor s’ajusti a cada dia del cicle menstrual, al mateix temps que es pren consciència de l’impacte ecològic dels productes d’un sol ús. Tan sols a Catalunya, en un any qualsevol, es produeixen al voltant de 9.000 tones de productes menstruals no reutilitzables, que suposen uns 750 milions de productes menstruals d’un sol ús, segons dades de l'Agència Catalana de Residus (2019)."La manca d’informació sobre salut menstrual pot provocar que es deixin de diagnosticar malalties com l’endometriosi, que afecta entre un 10 i un 15% de les persones menstruants", ha denunciat Verge., ha dit la consellera, en l'acte de presentació del projecte.menstrual ni femenina. Inicialment, l'esborrany del Ministeri d'Igualtat anava més enllà i preveia la supressió de l'IVA d'aquests productes essencials per a la higiene i les cures de les dones. Ara, però, segons ha confirmat la ministra, el departament d'Hisenda del govern espanyol ha tombat aquesta mesura.La secretària d'Estat del ministeri d'Igualtat,, ha explicat a TV3 que l'obstacle de les negociacions amb Hisenda són 30 milions d'euros. "[Aquests diners] Són, per exemple, els sobrecostos de l'M-30 de Madrid. Amb aquests diners podríem haver pagat l'IVA de les dones espanyoles durant 69 anys. Confio que la part majoritària del govern reflexioni i modifiqui la seva postura", ha explicat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor