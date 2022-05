Multa de 457.000 euros a Bicing per l'atropellament mortal d'una dona

Un jutjat deha condemnat l'asseguradora del, el servei municipal de bicicletes de la capital catalana, a indemnitzar amb 457.122 euros els dos fills d'una dona que va morir mesos després de ser atropellada per una d'aquestes bicis. El ciclista va fugir del lloc dels fets, però l'asseguradora s'ha de fer càrrec de la. La dona, que tenia 63 anys, va patir un traumatisme cranial greu el gener del 2019 a la, cosa que li va comportar complicacions importants de salut, que van acabar desencadenant la seva mort 15 mesos després, l'abril del 2020. El jutjat recrimina a l'asseguradora que no avancés almenys una part de la indemnització per les seqüeles greus.Cap a les 15.12 hores del 23 de gener del 2019 la víctima,, baixava de l'autobús de la línia 33 a la parada de Diagonal-Bruc. Va ser atropellada per una bicicleta del Bicing per una persona que no va poder ser identificada, ja que va fugir del lloc dels fets sense preocupar-se de l'estat de la dona. La dona, de 63 anys, teniaa la penicil·lina, hipertensió arterial, diabetis, insuficiència renal, retinopatia i neuropatia, entre altres afeccions.Va ingressar aamb traumatisme cranioencefàlic, hemorràgia i hematomes cerebrals i fractura del crani, i va ser intervinguda quirúrgicament. El 4 de febrer següent es va veure que encara tenia edemes i hemorràgies al cervell. Tot i millorar, caminava amb ajuda i tenia seqüeles cognitives importants i dependència severa. Durant l'estada a l'hospital va patirimportant, a més de pujades i baixades de sucre severes, a més d'anèmia i problemes cardíacs.L'11 de març va ser donada d'alta de l'hospital i va ingressar al sociosanitari del, on s'hi va estar fins al 20 de juny. L'endemà, després d'una sessió d'hemodiàlisi al Clínic, va tenir una crisi epilèptica ambi va tornar a ingressar al mateix hospital fins al 16 de juliol, quan va tornar al sociosanitari. A l'octubre va tenir una caiguda i es va fracturar la pelvis. Va tenir un petit problema cardíac i va tornar uns dies al Clínic i de nou al Pere Virgili.El 19 de març del 2020 va tenir una altradurant la diàlisi que la va obligar a ingressar a l'hospital uns dies. Des del 26 de març va tornar al Pere Virgili on li tractaven les pujades i baixades de sucre, l'agitació psicomotriu, les diarrees i el trastorn conductual i d'ansietat, a més de fer-li diàlisi. Finalment, el 16 d'abril del 2020, gairebé 15 mesos després de l'atropellament, vajust en acabar una sessió de diàlisi.Els advocats de la víctima demanaven una indemnització de 740.000 euros pels dies d'hospitalització, les seqüeles i la posterior mort. En canvi, l'asseguradora del consistori rebatia algunes quantitats concretes sobre els danys morals a la víctima i la família, les seqüeles i altres conceptes, a més dels interessos de. El jutjat recrimina a l'asseguradora que les seqüeles inicials de la dona ja es podien objectivar i indemnitzar el juliol del 2019 i que no va fer cap oferta mínima tot i que pèrits de la companyia havien visitat la

