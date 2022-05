El canvi climàtic reduirà la producció de bolets dels boscos més alts del Pirineu

La producció de bolets als boscos del Pirineu situats a major altitud podria ser la més afectada pel. Així ho assenyala una recerca del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), la Universitat de Lleida (UdL) i el CREAF, publicada a la revista científica Agricultural and Forest Meteorology.L'estudi -realitzat a partir de registres meteorològics històrics, diferents escenaris de canvi climàtic del Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) i models de productivitat basats en intel·ligència artificial- conclou que des de 1976 fins a l'actualitat la producció de bolets ha patit unai preveu que aquesta tendènciamés o menys fins l'any 2100 en funció de la magnitud de l'escalfament global.En l’article, els autors assenyalen que elsdel Pirineu seran els més afectats. En aquests ecosistemes, la productivitat total de bolets podria caure prop deen el pitjor escenari, mentre que a la resta del territori català es mantindria més estable.L’estudi distingeix entre els fongs anomenats(aquells que estableixen relacions simbiòtiques amb les arrels de determinats arbres i entre els quals hi podem trobar espècies de gran interès gastronòmic i recreatiu comper exemple) i els(aquells que s’alimenten dels residus d’altres organismes, entre els quals hi podem trobar, per exemple). Mentre que per a les espècies micorríziques podem esperar una disminució de la productivitat de manera general als boscos pirinencs, no és així entre les espècies sapròfites, que veurien com la seva productivitat augmenta significativament als boscos més típicament mediterranis del territori, com més acusats es mostren els efectes del canvi climàtic.“Aquest estudi també pretén conscienciar sobre la necessitat d’anticipar-se als possibles impactes del canvi climàtic sobre aquests organismes (els bolets) que juguen un paper tan important en els ecosistemes naturals i a desplegar possiblesper mitigar els efectes del canvi climàtic sobre els nostres boscos”, diu l’Albert Morera, autor principal de l’article i investigador a la Universitat de Lleida.“La nostra recerca destaca la complexitat dels impactes del canvi climàtic a escala regional sobre els ecosistemes forestals en general, i sobre els fongs en particular, amb efectes diferents, de vegades oposats, en funció de les condicions climàtiques passades i futures, així com depenent de les diferències en els requeriments ecològics dels diferents tipus de boscos i fongs. Aquest és un primer pas per determinar també els impactes del canvi climàtic tant sobre la diversitat del conjunt d’espècies de bolets com sobre espècies individuals d’interès socioeconòmica per la seva comestibilitat”, diudirector d’aquestes investigacions, professor de la Universitat de Lleida i investigador adscrit al CTFC, a la Unitat Mixta de Recerca CTFC, Agrotecnio i CERCA.

