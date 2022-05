La fundació de Vox no fa públics els seus comptes des de 2018 malgrat ser obligatori

La(DENAES) no fa públics els seus comptes des de l'any 2018 malgrat ser obligatori, segons ha desvelat Público. L'entitat que va crearquan militava al PP i que ara defensa els interessos deno explica en quina situació econòmica es troba des de fa quatre anys i ara demana diners als seus seguidors.I és que l'última dada que es té sobre l'estat financer de laja reflectia un estat financer força delicat. El document dels comptes del 2018, signat el juliol del 2019 per Abascal en qualitat de secretari general de, presentava unsde 72.496 euros mentre que registrava unesde 74.825 euros.Per tant, el saldo definitiu era negatiu en 2.329 euros, però tot plegat es mig solucionava amb unesde 7.054 euros. La fundació també explicava fa quatre anys que comptava amb tres: dos auxiliars administratius i un coordinador editorial. Tot això és previ a l'entrada de Vox a les institucions, i, per tant, és molt probable que ara elsigui positiu, malgrat que segueix sent un misteri.Mentre DENAES no pública els seusdes de 2018, sí que és molt més ampli en explicar quins són els pros de fer-sede la fundació. En el seu lloc web detalla que això implicat comptar amb "", però realment són els que té qualsevol persona que s'associa a".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor